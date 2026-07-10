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影／台中今晚6點起放颱風假 盧秀燕：不是神預測

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
巴威颱風來襲，台中市長盧秀燕昨宣布今晚6點起至名天全天停班課，盧上午主持消防局災害應變中心工作會報後回應，表示自己不是「神預測」，是依專業單位氣象判斷，才決定昨一次公告。記者曾健祐／攝影
巴威颱風來襲，台中市長盧秀燕昨宣布今晚6點起至名天全天停班課，盧上午主持消防局災害應變中心工作會報後回應，表示自己不是「神預測」，是依專業單位氣象判斷，才決定昨一次公告。記者曾健祐／攝影

巴威颱風來襲，台中市長盧秀燕昨宣布今晚6點起至明天全天停班課，盧上午主持消防局災害應變中心工作會報後回應，表示自己不是「神預測」，是依專業單位氣象判斷，昨才決定一次公告，台中今晚起連續30個小時停班課。

盧秀燕說，關於台中放颱風假她不是「神預測」，是因台灣氣象報告有強大團隊，台中市府除有中央氣象署在台中團隊參加會議，提供正確資訊，中市府長期也外聘逢甲大學團隊和局處合作，對天氣、氣候有掌握。

她表示，颱風趨勢穩定，路線、規模沒有太大變化可掌握，因此昨天大膽預測、決定，直接一次公告，包括今下午6點起至明天的假，都一次宣布停止上班上課，讓市民知道今晚起至明天，連續30個小時連續停止上班上課。

有關致癌油事件，媒體詢問油品是否重新上架？盧秀燕說，昨天副市長黃國榮列席行政院會，沒有談到上架相關發言，她也看到衛福部昨已有澄清，可能因為颱風資訊太多，大家沒注意到，中市府沒有相關發言。

盧表示，可能衛福部長石崇良這幾天處理油品問題太累了，手忙腳亂，以致記憶錯誤，「我跟他是好朋友，會送他一罐蠻牛」。

盧秀燕 台中 巴威颱風 停班停課

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