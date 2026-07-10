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台灣總人口連30月負成長 上半年新生兒數4.6萬

中央社／ 台北10日電
台灣少子化加劇，上半年新生兒減逾9000人。圖／AI生成
台灣少子化加劇，上半年新生兒減逾9000人。圖／AI生成

內政部統計，截至今年6月底，台灣總人口2324萬3565人，已經連續30個月負成長；6月新生兒數7324人，上半年新生兒數為4萬6344人，相比去年同期達5萬5375人，減少逾9000人。

內政部今天公布民國115年6月戶口統計資料，截至6月底，台灣總人口數2324萬3565人，與去年同月比較減少10萬3176人，與今年5月相比減少9076人。

新生兒人數部分，6月出生數為7324人，較去年同月減少1644人，較今年5月增加492人。以縣市觀察，粗出生率最高為新竹市千分之5.05、其次為雲林縣千分之4.86，以及桃園市千分之4.66；最低為基隆市千分之2.20，其次為嘉義縣千分之2.66，還有苗栗縣的千分之3.24。

6月人口死亡數為1萬6340人，折合年粗死亡率為千分之8.55，較去年同期減少214人，相比今年5月增加1182人。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，6月遷入人口數為6萬5101人，較5月減少4311人，遷出人口數則為6萬5161人，比起5月少了5828人，淨遷入人口數為負60人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣6月人口自然增加為負9016人，遷入人數減遷出人數則為「人口社會增加」；整體計算自然增加與社會增加後，6月總人口較5月減少9076人。

此外，台灣已在去年邁入超高齡社會，截至6月底為止，台灣0歲至14歲人口數為263萬4717人，占總人口比率11.34%；15歲至64歲人口數為1584萬6907人，占68.18%；65歲以上人口數為476萬1941人，占20.49%；至於20歲以上人口數則為1964萬682人，占84.50%。

觀察縣市長者人口比率，65歲以上人口比率最高為台北市24.61%，最低為新竹縣15.38%。

婚姻狀況部分，6月結婚對數合計7210對，其中不同性別6956對，相同性別254對，折合年粗結婚率為千分之3.77；6月離婚對數為4269對，其中不同性別4188對，相同性別81對，折合年粗離婚率為千分之2.23。

新生兒 內政部 少子化

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