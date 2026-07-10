快訊

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

藍白共識！未來帳戶條例「666方案」 拚下周五表決

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】降考照年齡不是交通解方

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長
偏鄉交通不便，衍生青少年無照騎車現象。苗栗縣長鍾東錦倡議考照年齡降低至16歲，但青少年與家長看法分歧，專家學者認為，完善駕駛安全教育，遠比放寬考照年齡更重要。記者范榮達／攝影
偏鄉交通不便，衍生青少年無照騎車現象。苗栗縣長鍾東錦倡議考照年齡降低至16歲，但青少年與家長看法分歧，專家學者認為，完善駕駛安全教育，遠比放寬考照年齡更重要。記者范榮達／攝影

近日媒體報導，未成年無照騎乘機車遭舉發件數持續增加，並有建議將普通重型機車考照年齡由18歲下修至16歲，引發社會討論。政府重視青少年無照駕駛問題固然必要，但若僅以降低考照年齡為對策，恐怕只是讓「無照」變成「有照」，未必能降低交通事故。

交通政策應建立在科學數據與風險評估之上，若主張下修考照年齡，應提出完整統計，包括16至18歲族群事故率、肇事原因、違規類型，以及取得駕照後是否確實降低事故發生率；若沒有充分數據證明政策效益，便貿然調降考照年齡，不僅難以取得社會信任，也可能增加道路安全風險。交通政策追求的應是降低事故，而非降低考照門檻。

更值得深思的是，16歲以上、18歲以下依法仍屬未成年人。這個年齡層的判斷能力、風險意識及情緒控制仍在發展；交通安全不只是會騎車，更包括遵守法規、危險預判及臨場應變能力。考照制度只能證明具備基本駕駛技術，卻無法保證成熟的交通素養，因此不能把降低考照年齡視為解決交通安全的萬靈丹。

不少未成年無照騎車，其實是在家長默許、甚至提供機車的情況下發生。部分家長基於上下學方便、外出打工，或滿足孩子耍帥、刺激及同儕認同，對無照騎車睜隻眼閉隻眼，愛之適足以害之的心態，正是問題根源之一。少子化時代，真正的愛不是放任，而是教導孩子尊重生命、遵守法律，建立正確的交通安全觀念。

支持降低考照年齡者，多以高中生通學或打工需求為理由。然在都會地區，捷運、公車、YouBike等公共運輸已相當普及，高中生仍以上學為主，打工者畢竟是少數，多數通勤已有替代方案。至於偏鄉交通不足，政府應改善公共運輸，而非以降低考照年齡做為補救措施。若因距離較遠就認定必須騎機車，未免過於簡化，也忽略改善交通環境才是治本之道。

政府應把眼光放遠，積極推動自行車兼具運動與通勤功能。日本、荷蘭等國早已將自行車視為重要交通工具，許多城市在人行道旁規畫行人與自行車共用或分流空間，並建構完整且連續的自行車路網，並搭配完善的停車及轉乘設施，便於學生與上班族騎自行車通勤，不僅提升交通安全，也兼顧節能減碳與健康。

反觀我國，自行車道仍普遍存在路段中斷、人車混流、缺乏串聯等問題，尤其學校、住宅區、捷運站與公車站之間的「最後一哩」路網仍有許多缺口。交通部與運動部應共同規畫連續、安全、友善的自行車環境，完善路權、停車及轉乘設施，鼓勵民眾養成騎自行車習慣，讓單車成為兼具交通、運動、健康的日常工具。

交通安全沒有速成方案，更不能寄望僅憑調整考照制度就能解決問題。需要降低的不是考照年齡，而是交通事故；需要提升的也不是機車使用人口，而是全民的交通安全素養。與其急於降低考照年齡，不如從家庭教育、交通安全宣導、公共運輸改善、自行車友善環境同步著手，打造以人為本的交通環境，而不是只把「無照」變「有照」。

延伸閱讀

她考駕照筆試…見這題型怒喊「有病吧」 一票人點頭：難怪一堆三寶

【專家之眼】不能只選會選舉的人

校園危機背後 家庭、社群媒體成隱憂

中轉潮搶光機位？蔡宗憲：不能只靠市場機制 金門居民交通權應優先

相關新聞

國寶生活化…當翠玉白菜 變長者處方箋 博物館好療癒

五月初，中研院史語所歷史文物陳列館人影交錯，一群銀髮族穿梭其中，欣賞完正在展覽的殷周青銅器後，在館員引領下刻畫陶板、澆注錫液，親手體驗青銅器時代鑄造古印的過程。

藝術不說明 要你體驗幸福

安藤忠雄設計的皮諾美術館出現直徑十八公尺的巨型圓形水池。藍色水池漂浮著上百個純白瓷碗，在水波引導下移動碰撞，產生隨機而神祕的聲響。觀眾席地而坐，在日光、水光和神祕聲響組成的絕美夢境中沉思與冥想。這是法國聲響藝術家Céleste Boursier-Mougenot的作品「clinamen」，在墨爾本、巴黎與紐約等大城的美術館展出，被認為是當代「療癒型藝術」代表作。這件作品沒有展覽說明，希望觀眾用直覺欣賞藝術，用五感體驗美術館的療癒力量。

親子玩故宮 實境解謎劇本殺

去年故宮百年院慶，七千個小朋友在實境解謎遊戲「派對夢想家」的引導下，和故宮吉祥物「小翠」一起籌備慶生派對。過程中，玩家跟著提示卡穿梭展廳、細細觀察展出中的五檔展覽文物一一「破關」，最後將製作好的生日賀卡放在大廳的生日蛋糕上。遊戲已成新世代理解世界的主流方式，「實境解謎」和「劇本殺」也成為博物館吸引新世代的祕密武器，提供「達文西密碼」、「博物館驚魂夜」的破關式玩法，讓觀眾以輕鬆有趣的方式進入博物館的世界。

健康主題館／1天1包菸＝吃50克毒油

近期中聯油脂大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發全台食安警戒，也讓民眾關注致癌物暴露風險。台灣拒菸聯盟表示，若以這次問題油檢出的苯駢芘濃度推算，一支紙菸所吸入的苯駢芘暴露量，約相當於吃下2.5公克問題油；若一天抽一包菸（20支），暴露量約等於50公克超標油品。

【專家之眼】降考照年齡不是交通解方

近日媒體報導，未成年無照騎乘機車遭舉發件數持續增加，並有建議將普通重型機車考照年齡由18歲下修至16歲，引發社會討論。政府重視青少年無照駕駛問題固然必要，但若僅以降低考照年齡為對策，恐怕只是讓「無照」變成「有照」，未必能降低交通事故。

今10縣市颱風假 氣象署最新風雨預測 這些地區明天停班課達標

中央氣象署今天清晨5時30分已針對中颱巴威發布海上陸上颱風警報，納入陸警範圍的3個縣市包括新北市、宜蘭縣、花蓮縣。今天停止上班、停止上課的10個縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。