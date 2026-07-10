【專家之眼】降考照年齡不是交通解方

近日媒體報導，未成年無照騎乘機車遭舉發件數持續增加，並有建議將普通重型機車考照年齡由18歲下修至16歲，引發社會討論。政府重視青少年無照駕駛問題固然必要，但若僅以降低考照年齡為對策，恐怕只是讓「無照」變成「有照」，未必能降低交通事故。

交通政策應建立在科學數據與風險評估之上，若主張下修考照年齡，應提出完整統計，包括16至18歲族群事故率、肇事原因、違規類型，以及取得駕照後是否確實降低事故發生率；若沒有充分數據證明政策效益，便貿然調降考照年齡，不僅難以取得社會信任，也可能增加道路安全風險。交通政策追求的應是降低事故，而非降低考照門檻。

更值得深思的是，16歲以上、18歲以下依法仍屬未成年人。這個年齡層的判斷能力、風險意識及情緒控制仍在發展；交通安全不只是會騎車，更包括遵守法規、危險預判及臨場應變能力。考照制度只能證明具備基本駕駛技術，卻無法保證成熟的交通素養，因此不能把降低考照年齡視為解決交通安全的萬靈丹。

不少未成年無照騎車，其實是在家長默許、甚至提供機車的情況下發生。部分家長基於上下學方便、外出打工，或滿足孩子耍帥、刺激及同儕認同，對無照騎車睜隻眼閉隻眼，愛之適足以害之的心態，正是問題根源之一。少子化時代，真正的愛不是放任，而是教導孩子尊重生命、遵守法律，建立正確的交通安全觀念。

支持降低考照年齡者，多以高中生通學或打工需求為理由。然在都會地區，捷運、公車、YouBike等公共運輸已相當普及，高中生仍以上學為主，打工者畢竟是少數，多數通勤已有替代方案。至於偏鄉交通不足，政府應改善公共運輸，而非以降低考照年齡做為補救措施。若因距離較遠就認定必須騎機車，未免過於簡化，也忽略改善交通環境才是治本之道。

政府應把眼光放遠，積極推動自行車兼具運動與通勤功能。日本、荷蘭等國早已將自行車視為重要交通工具，許多城市在人行道旁規畫行人與自行車共用或分流空間，並建構完整且連續的自行車路網，並搭配完善的停車及轉乘設施，便於學生與上班族騎自行車通勤，不僅提升交通安全，也兼顧節能減碳與健康。

反觀我國，自行車道仍普遍存在路段中斷、人車混流、缺乏串聯等問題，尤其學校、住宅區、捷運站與公車站之間的「最後一哩」路網仍有許多缺口。交通部與運動部應共同規畫連續、安全、友善的自行車環境，完善路權、停車及轉乘設施，鼓勵民眾養成騎自行車習慣，讓單車成為兼具交通、運動、健康的日常工具。

交通安全沒有速成方案，更不能寄望僅憑調整考照制度就能解決問題。需要降低的不是考照年齡，而是交通事故；需要提升的也不是機車使用人口，而是全民的交通安全素養。與其急於降低考照年齡，不如從家庭教育、交通安全宣導、公共運輸改善、自行車友善環境同步著手，打造以人為本的交通環境，而不是只把「無照」變「有照」。