聽新聞
0:00 / 0:00

今10縣市颱風假 氣象署最新風雨預測 這些地區明天停班課達標

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
24小時累積雨量預測。圖／氣象署提供
24小時累積雨量預測。圖／氣象署提供

中央氣象署今天清晨5時30分已針對中颱巴威發布海上陸上颱風警報，納入陸警範圍的3個縣市包括新北市、宜蘭縣、花蓮縣。今天停止上班、停止上課的10個縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

根據中央氣象署今晨4時公布的24小時累積雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，達標地區有桃園市山區、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區。

今晚6時至明天凌晨0時風力達標地區有基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、恆春半島、連江縣、澎湖縣。

風力預測。圖／氣象署提供
風力預測。圖／氣象署提供

氣象署 宜蘭縣 新竹縣

延伸閱讀

巴威強勢襲台！最新風雨預測出爐「1縣市」達停班課標準

強颱巴威逼近...氣象署最快凌晨發陸警 宜花列首波警戒範圍

整理包／強颱巴威來勢洶洶！12縣市放颱風假 10日全台停班課資訊一覽

巴威颱風假還沒宣布！他先喊週五全員居家上班 網羨慕：這才是神仙老闆

相關新聞

國寶生活化…當翠玉白菜 變長者處方箋 博物館好療癒

五月初，中研院史語所歷史文物陳列館人影交錯，一群銀髮族穿梭其中，欣賞完正在展覽的殷周青銅器後，在館員引領下刻畫陶板、澆注錫液，親手體驗青銅器時代鑄造古印的過程。

藝術不說明 要你體驗幸福

安藤忠雄設計的皮諾美術館出現直徑十八公尺的巨型圓形水池。藍色水池漂浮著上百個純白瓷碗，在水波引導下移動碰撞，產生隨機而神祕的聲響。觀眾席地而坐，在日光、水光和神祕聲響組成的絕美夢境中沉思與冥想。這是法國聲響藝術家Céleste Boursier-Mougenot的作品「clinamen」，在墨爾本、巴黎與紐約等大城的美術館展出，被認為是當代「療癒型藝術」代表作。這件作品沒有展覽說明，希望觀眾用直覺欣賞藝術，用五感體驗美術館的療癒力量。

親子玩故宮 實境解謎劇本殺

去年故宮百年院慶，七千個小朋友在實境解謎遊戲「派對夢想家」的引導下，和故宮吉祥物「小翠」一起籌備慶生派對。過程中，玩家跟著提示卡穿梭展廳、細細觀察展出中的五檔展覽文物一一「破關」，最後將製作好的生日賀卡放在大廳的生日蛋糕上。遊戲已成新世代理解世界的主流方式，「實境解謎」和「劇本殺」也成為博物館吸引新世代的祕密武器，提供「達文西密碼」、「博物館驚魂夜」的破關式玩法，讓觀眾以輕鬆有趣的方式進入博物館的世界。

健康主題館／1天1包菸＝吃50克毒油

近期中聯油脂大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發全台食安警戒，也讓民眾關注致癌物暴露風險。台灣拒菸聯盟表示，若以這次問題油檢出的苯駢芘濃度推算，一支紙菸所吸入的苯駢芘暴露量，約相當於吃下2.5公克問題油；若一天抽一包菸（20支），暴露量約等於50公克超標油品。

今10縣市颱風假 氣象署最新風雨預測 這些地區明天停班課達標

中央氣象署今天清晨5時30分已針對中颱巴威發布海上陸上颱風警報，納入陸警範圍的3個縣市包括新北市、宜蘭縣、花蓮縣。今天停止上班、停止上課的10個縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。

今晨5時30分海陸警齊發 新北、宜蘭、花蓮納警戒範圍

巴威颱風目前強度是中度颱風上限，中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。氣象署說，第9號颱風巴威過去3小時強度略為減弱，目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北移動，對新北、宜蘭及花蓮地區將構成威脅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。