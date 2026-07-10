今10縣市颱風假 氣象署最新風雨預測 這些地區明天停班課達標

中央氣象署今天清晨5時30分已針對中颱巴威發布海上陸上颱風警報，納入陸警範圍的3個縣市包括新北市、宜蘭縣、花蓮縣。今天停止上班、停止上課的10個縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

根據中央氣象署今晨4時公布的24小時累積雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，達標地區有桃園市山區、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區。

今晚6時至明天凌晨0時風力達標地區有基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、恆春半島、連江縣、澎湖縣。