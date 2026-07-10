聽新聞
0:00 / 0:00

陳玲基金會送愛 迷你版「民歌50」唱進岡山榮家

聯合報／ 記者程嘉文／高雄報導
聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，並為一○一歲榮民蔡金生（中）祝壽。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，並為一○一歲榮民蔡金生（中）祝壽。記者程嘉文／攝影

聯合報與陳玲社福基金會、懷恩社福基金會合辦的「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，邀請歌手到各地榮民之家義演，今年邁入第十二屆，昨天前進高雄燕巢的岡山榮家演出。聯合報社長游美月、基金會董事長李棟樑，當場致贈慰問金與慰問品，並為高齡一○一歲的老榮民蔡金生慶生。現場榮民、榮眷與社工看護人員全程熱烈回應，讓獻唱的王海玲、殷正洋、于台煙也十分感動與驚喜。

三位歌手演出的曲目，除了民歌時代的「月琴」、「恰似你的溫柔」、「化妝舞會」、「想你的夜」、「守著陽光守著你」，也有鄧麗君組曲、「感恩的心」、「月亮代表我的心」、「中華民國頌」等老歌。

聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，歌手于台煙（左）與台下長輩互動。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，歌手于台煙（左）與台下長輩互動。記者程嘉文／攝影

代表退輔會主委嚴德發到場的副主委吳志揚說，非常佩服李棟樑擔任軍人之友社理事長期間，勤跑各地部隊慰問；不僅關心。吳志揚也打趣表示，自己不久前在台北與太太一起去看了「民歌五十」演唱會，當時三位歌手都上台演唱成名金曲，沒想到今天又能在榮家欣賞到「迷你版」演出。

榮家主任李文國則指出，目前岡山榮家有六百多人進住，其中約有兩成是一般民眾，由地方政府社會局安排而來。榮家共分為六個「堂」，其中一堂專門收住老年失智者。吳志揚指出，隨著第一代老榮民凋零，加上高齡化時代來臨，榮家也要配合需求向長照轉型。全台十六所榮家，目前有五所已經為失智患者設立「忘我園區」，共可收住一千一百多人。

岡山 榮民 鄧麗君

延伸閱讀

中職／明星賽6組藝人接力開唱 「灌籃高手」主唱上杉昇將重現經典！

中研院院士會議音樂會 台北愛樂演繹台灣經典曲目

歌迷失控逼得伍佰踢倒麥克風！伍佰首場大型演唱會1996年「夏夜晚風」 席捲TICC

〈白色的愛〉原唱鄭琇月辭世，曾唱出數十萬女工的青春故事

相關新聞

被酸「乾脆別放」？ 中市府頂罵名提早宣布的「2大考量」

因應巴威颱風來襲，台中市政府周四(9日)晚間宣布周五(10日)下午6時起，以及周六（11日）全天，全市停止上班上課。然而，「周五傍晚6點才放」隨即引發強烈爭議。不少綠營議員與網友痛批「看得懂盧市府放什麼假嗎？」「下班才放颱風假意義何在？」甚至酸諷「乾脆全天上班上課算了！」對此，盧秀燕市府回應外界質疑，曝光決策幕後的關鍵考量。

學界促立「口衛人員法」 醫界有異見

台灣目前有近三千名口腔衛生學系畢業人才，卻因缺乏考試制度及業務職掌權責不明，無法發揮專才。學界及照護機構期待通過「口腔衛生人員法」，讓更多人才投入口腔保健工作。但醫界認為，在未達共識前不能倉促立法。衛福部常務次長莊人祥表示，已委託國衛院進行外國經驗及國內現況比較。

陳玲基金會送愛 迷你版「民歌50」唱進岡山榮家

聯合報與陳玲社福基金會、懷恩社福基金會合辦的「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，邀請歌手到各地榮民之家義演，今年邁入第十二屆，昨天前進高雄燕巢的岡山榮家演出。聯合報社長游美月、基金會董事長李棟樑，當場致贈慰問金與慰問品，並為高齡一○一歲的老榮民蔡金生慶生。現場榮民、榮眷與社工看護人員全程熱烈回應，讓獻唱的王海玲、殷正洋、于台煙也十分感動與驚喜。

廣角鏡／車尾遭撞毀 雲林縣長張麗善不適送醫

雲林縣長張麗善昨上午結束劍湖山世界的會議，搭車前往雲縣警察局途中，等紅燈時遭後方預拌混凝土車追撞，造成座車後擋風玻璃全碎、車尾嚴重毀損。張麗善說，撞擊力道很大，且連撞兩次，雖無明顯外傷，但出現頭暈、頸椎及腰椎痠痛等不適，受到不小驚嚇。她完成兩場既定行程後才前往醫院檢查。警方表示，雙方駕駛均無酒駕，事故原因待進一步調查釐清。

年輕人肥胖比率攀升 小心三高上身

肥胖是導致高血壓、高血糖、高血脂的重要危險因子，若輕忽不處理，發生心肌梗塞、中風風險增加，也易罹患慢性腎臟病、甚至洗腎。中國醫藥大學附設醫院台北分院新陳代謝科主治醫師李國陽表示，肥胖是三高惡化的重要源頭。近年台灣18歲以上成人過重及肥胖比率攀升，尤其男性逾6成體重超標，顯示肥胖已成為全民健康挑戰。

健康你我他／困境家人扶持 照亮重生之路

35歲該是撐起一個家庭為妻兒遮風擋雨的年紀，表弟卻因長期熬夜打電動，在一個看似平常的深夜突發腦中風。那一夜倒下的不只是年輕的身軀，也瞬間擊碎了原本平靜幸福的家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。