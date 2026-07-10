陳玲基金會送愛 迷你版「民歌50」唱進岡山榮家

聯合報與陳玲社福基金會、懷恩社福基金會合辦的「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，邀請歌手到各地榮民之家義演，今年邁入第十二屆，昨天前進高雄燕巢的岡山榮家演出。聯合報社長游美月、基金會董事長李棟樑，當場致贈慰問金與慰問品，並為高齡一○一歲的老榮民蔡金生慶生。現場榮民、榮眷與社工看護人員全程熱烈回應，讓獻唱的王海玲、殷正洋、于台煙也十分感動與驚喜。

三位歌手演出的曲目，除了民歌時代的「月琴」、「恰似你的溫柔」、「化妝舞會」、「想你的夜」、「守著陽光守著你」，也有鄧麗君組曲、「感恩的心」、「月亮代表我的心」、「中華民國頌」等老歌。

聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，歌手于台煙（左）與台下長輩互動。記者程嘉文／攝影

代表退輔會主委嚴德發到場的副主委吳志揚說，非常佩服李棟樑擔任軍人之友社理事長期間，勤跑各地部隊慰問；不僅關心。吳志揚也打趣表示，自己不久前在台北與太太一起去看了「民歌五十」演唱會，當時三位歌手都上台演唱成名金曲，沒想到今天又能在榮家欣賞到「迷你版」演出。

榮家主任李文國則指出，目前岡山榮家有六百多人進住，其中約有兩成是一般民眾，由地方政府社會局安排而來。榮家共分為六個「堂」，其中一堂專門收住老年失智者。吳志揚指出，隨著第一代老榮民凋零，加上高齡化時代來臨，榮家也要配合需求向長照轉型。全台十六所榮家，目前有五所已經為失智患者設立「忘我園區」，共可收住一千一百多人。