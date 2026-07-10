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學界促立「口衛人員法」 醫界有異見
台灣目前有近三千名口腔衛生學系畢業人才，卻因缺乏考試制度及業務職掌權責不明，無法發揮專才。學界及照護機構期待通過「口腔衛生人員法」，讓更多人才投入口腔保健工作。但醫界認為，在未達共識前不能倉促立法。衛福部常務次長莊人祥表示，已委託國衛院進行外國經驗及國內現況比較。
昨「口腔衛生人員法」立法公聽會。樹人醫專口腔衛生學科助理教授林宜靜說，國內未建立專法與考試制度，許多本土培育的優秀口衛人才，被迫遠赴承認台灣學歷且能參加國考的國家執業。
牙醫師公會全聯會認為，現行牙醫體系相當完整，在配套與跨專業溝通不足的情況下，應先採取試辦措施。護理師護士公會全聯會表示，新制不應影響醫療機構護理人力配置與醫事人員工作權益，務必明確界定業務範圍。
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