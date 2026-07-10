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藝術不說明 要你體驗幸福

聯合報／ 記者陳宛茜／專題報導
法國聲響藝術家Céleste Boursier-Mougenot的作品「clinamen」，沒有展覽說明，希望觀眾用直覺欣賞藝術。記者陳宛茜／攝影
法國聲響藝術家Céleste Boursier-Mougenot的作品「clinamen」，沒有展覽說明，希望觀眾用直覺欣賞藝術。記者陳宛茜／攝影

安藤忠雄設計的皮諾美術館出現直徑十八公尺的巨型圓形水池。藍色水池漂浮著上百個純白瓷碗，在水波引導下移動碰撞，產生隨機而神祕的聲響。觀眾席地而坐，在日光、水光和神祕聲響組成的絕美夢境中沉思與冥想。這是法國聲響藝術家Céleste Boursier-Mougenot的作品「clinamen」，在墨爾本、巴黎與紐約等大城的美術館展出，被認為是當代「療癒型藝術」代表作。這件作品沒有展覽說明，希望觀眾用直覺欣賞藝術，用五感體驗美術館的療癒力量。

「不只患者需要療癒，一般人也需要療癒。」故宮展示服務處科長康綉蘭認為，疫後「療癒」成為博物館的重要主題。博物館展覽不再只強調「看懂」藝術，也開始關注藝術的療癒力量，將展場打造為紓壓與提供陪伴的空間。

洛杉磯的蓋蒂博物館，定期舉辦「博物館中的正念（Mindfulness in the Museum）」系列活動。導覽梵谷畫作「鳶尾花」時，館員引導參與者想像自己如畫中搖曳的鳶尾花，感受腳下溫暖的泥土、臉頰碰觸的空氣等。這種療癒式藝術體驗，觀眾不只在過程得到療癒，也和作品產生更深共鳴、對作品細節有更深體會。

英國曼徹斯特美術館則把博物館視為「靈魂的健身房」，推出「健康與幸福教練」，規畫活動提升觀眾的幸福感，透過藝術的力量幫參觀者緩解壓力、放慢節奏、感受與世界的連結。館中特別闢出一個獨立的「呼吸空間」，讓觀眾坐下來靜靜欣賞一件藝術作品；每月固定時間安排「健康與幸福教練」帶領觀眾坐在一幅藝術作品前，以五感體驗感受藝術的美好。

安藤忠雄 療癒 博物館 美術館

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