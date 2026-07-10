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親子玩故宮 實境解謎劇本殺

聯合報／ 記者陳宛茜／專題報導
去年故宮百年院慶，共有七千個小朋友在實境解謎遊戲「派對夢想家」引導下，和故宮吉祥物「小翠」一起籌備慶生派對。圖／故宮提供
去年故宮百年院慶，共有七千個小朋友在實境解謎遊戲「派對夢想家」引導下，和故宮吉祥物「小翠」一起籌備慶生派對。圖／故宮提供

去年故宮百年院慶，七千個小朋友在實境解謎遊戲「派對夢想家」的引導下，和故宮吉祥物「小翠」一起籌備慶生派對。過程中，玩家跟著提示卡穿梭展廳、細細觀察展出中的五檔展覽文物一一「破關」，最後將製作好的生日賀卡放在大廳的生日蛋糕上。遊戲已成新世代理解世界的主流方式，「實境解謎」和「劇本殺」也成為博物館吸引新世代的祕密武器，提供「達文西密碼」、「博物館驚魂夜」的破關式玩法，讓觀眾以輕鬆有趣的方式進入博物館的世界。

「社會不斷發展，看文物的角度與方式也必須不斷改變。」故宮展示服務處科長康綉蘭表示，每年寒暑假，實境解謎遊戲是家長最期待的親子活動。故宮提供針對展覽設計的遊戲盒，將展廳化為遊戲場，讓親子一起動腦破關。而根據問卷調查，參加實境遊戲的親子家庭，回訪故宮的意願高達八成。

故宮的實境解謎遊戲主要針對親子家庭，但在其他博物館，實境解謎遊戲已成為橫跨不同世代和主題的新型態博物館參觀方式。台灣第一款以博物館為場域的實境解謎遊戲，是人權博物館在二○一九年推出的「為匪宣傳」，以人權館所在的白色恐怖景美紀念園區為基地，透過遊戲帶領玩家重返一九七○年代的戒嚴歲月，透過空間探索與解謎，讓參與者拼湊出受難者的故事。台博館則在隔年推出實境解謎「諾亞計畫」，讓玩家在台博館本館與古生物館的標本、化石之間探索與解謎，拯救瀕臨消失的物種。

和實境解謎類似、但更強調角色扮演的「劇本殺」，近年成為大陸博物館的新寵。上海歷史博物館最近剛推出結合AI與劇本殺的「我和我的上海」，觀眾透過扮演不同的角色，如革命先鋒、新聞記者、碼頭商人等各種上海灘經典角色，「沉浸式逛展」了解館藏文物。而許多「劇本殺」業者甚至自行研發以各家博物館為舞台的「劇本殺」，讓博物館變成遊戲舞台，省掉自行經營空間的水電負擔。此種新興的博物館玩法也引發質疑，包括博物館成為喧鬧的遊戲場域、文物的知識性被遊戲弱化等。

康綉蘭指出，博物館與遊戲結合時，博物館必須抓緊遊戲的結構，在知識性與遊戲化之間作好拿捏。她表示，故宮跟出版社或遊戲廠商合作實境解謎遊戲時，遊戲設計的核心是讓觀眾仔細觀察文物，「學會觀察、比較、想像與再創造」。

故宮 親子 博物館 國家人權博物館

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