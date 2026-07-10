當翠玉白菜 變長者處方箋 博物館好療癒

五月初，中研院史語所歷史文物陳列館人影交錯，一群銀髮族穿梭其中，欣賞完正在展覽的殷周青銅器後，在館員引領下刻畫陶板、澆注錫液，親手體驗青銅器時代鑄造古印的過程。

鑄青銅古印 長輩親手體驗

這是中研院與台北市立聯合醫院合作的「社會處方箋」活動，館中擁有數千年歷史的甲骨文、青銅器，在爺爺奶奶的凝視下彷彿重新復活、有了新生命。

館員王家瑋說，「不是我們療癒了他們，而是他們療癒了我們」。

社會處方箋是一種非藥物性的整體健康促進模式。當醫師發現患者出現孤獨、焦慮、慢性病等症狀是來自社交與心理、而非單純生理疾病時，便會將其轉介到音樂會、博物館、植物園等領域改善身心健康。失智議題近來受關注，社會處方箋被認為是改善失智症的祕密武器，台灣多個博物館與醫療機構合作，投入社會處方箋行列。

商王熱水澡 喚醒生活記憶

中研院歷史文物陳列館擁有全球最多的甲骨文收藏與殷墟考古出土文物。這些國寶文物如何成為「處方」？王家瑋表示，關鍵是將文物從知識性轉為「引發人生思考」。以甲骨文為例，館員結合童玩「棒打老虎雞吃蟲」與「人生卡牌」的概念，將甲骨文圖像設計於卡牌中，讓長者在卡牌對戰的過程中分享人生經驗。青銅器則以展覽「商王洗澡要洗熱水」為主題發想，將古代君王商王的洗澡用具與長者的盥洗經驗連結，喚起長者的生活記憶。

歷史文物陳列館常因「最高學術機構」的盛名而跟一般民眾保持距離。王家瑋說，多數長者都是第一次踏入中研院，驚訝這裡竟然有這麼珍貴文物；許多長輩和照顧者從此成為「粉絲」，持續追蹤館方活動。而雖然提供處方箋的是館員，但長者的人生分享總令館員動容，「被療癒的是我們。」她指出。和長者的互動讓館員學會如何讓文物的展覽與導覽方式更具創造力、感受力與同理心，讓博物館往零到九十九歲的「全齡博物館」邁進。

文物變卡牌 對戰活化腦力

「今牌人生」將翠玉白菜、肉形石等文物作成卡牌，長者在卡牌對戰的過程中活化腦力，也分享生命經驗。圖／故宮提供

故宮的「今牌人生」則與榮總合作，將文物做成卡牌，激起長者的人生記憶。故宮展示服務處科長康綉蘭表示，「今牌人生」將翠玉白菜、肉形石等文物作成卡牌，長者在卡牌對戰的過程中活化腦力、找回記憶，也分享生命經驗。她認為，社會處方箋改變傳統導覽，故宮鎮館之寶「谿山行旅圖」若成為社會處方箋，館員導覽時不會分析技法、流派，而是講爬山等生活經驗，與觀眾找到共感。

與人群連結 減緩退化速度

台北市立聯合醫院四月與史博館簽署社會處方箋備忘錄。總院長王智弘簽約時說，全台有近卅萬人受失智症影響，單靠醫院藥物治療漸感不足，醫界思考如何減緩退化速度，讓長者運用尚存的記憶與認知功能享受老年生活。推動社會處方箋的核心目的就是鼓勵患者與照顧者走出家庭與醫院，回到社區與人群連結，也藉由文化參與，為患者與照顧者彼此帶來喘息的空間。

全球首個博物館社會處方箋，是二○一八年加拿大法語醫生協會開立的蒙特婁美術館處方。協會底下的數千名醫生會員可開立五十張參觀蒙特婁美術館的處方，每張處方最可供兩名成人和兩名兒童入場，希望緩解從憂鬱症、焦慮症到糖尿病和高血壓等疾病。推動這項計畫的館長娜塔莉(Nathalie Bondi)在穿越公園時得到靈感，認為美術館畫作帶來的療癒力量不輸給綠色植物。她受訪時表示：「人們正處於一個普遍焦慮的時代，博物館和藝術比以往任何時候都更能幫助我們」。

多接觸藝術 能更健康幸福

英國近年頻頻研究藝術與疾病的關係。去年由倫敦國王學院主導的研究發現，在美術館欣賞原創藝術作品可以緩解壓力、降低心臟病風險並增強免疫系統，同時促進健康與幸福感；而僅僅置身於這類美學環境中就能改變人們的感受與思維。此外，博物館可以提供社交互動的機會，從而減少孤獨感和孤立感。

歐美的博物館社會處方箋多開給個人，患者可自行到博物館進行參觀「服藥」，症狀也擴及孤獨、憂鬱、高血壓等。台灣的博物館處方箋則以團體為主，由醫療機構跟博物館預約團體導覽、患者在館員的引領下進行。康綉蘭表示，這跟症狀有關。失智症患者必須有專人導覽，但若是治療孤獨或憂鬱，館方或許可開放患者自主參觀，醫師必須針對患者症狀做好評估。

王家瑋表示，館內考慮調整處方箋，讓患者可以自主參觀，增加使用率。史博館也表示，未來將規畫失智友善自導式的參與活動，鼓勵更多失智長者及家屬走入史博館，共同打造更具包容性與關懷的社會環境。

未來如果去醫院求診，拿到的處方是「請服用常玉、翠玉白菜或青銅器」，請別太驚訝。