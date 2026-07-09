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台灣醫療之光！台中新悅美型診所通過美國SRC醫療、照護雙國際認證

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
陳彥州醫師、劉家嘉醫師與醫療團隊榮獲國際認證。業者／提供
陳彥州醫師、劉家嘉醫師與醫療團隊榮獲國際認證。業者／提供

台灣醫療再獲國際肯定！台中新悅美型醫學診所通過美國醫療品質評鑑機構Surgical Review Corporation(SRC)國際評鑑，分別取得內視鏡減重卓越中心、體雕手術卓越中心，雙卓越中心認證，充分展現台灣醫療的軟實力。

依據SRC官方核發認證文件，診所及醫師團隊取得多項國際認定紀錄。此次認證重點在於病人安全、品質管理及跨專科整合照護制度，代表台灣醫療團隊在醫療流程與照護品質上，接受國際標準檢視。

SRC為美國知名非營利醫療品質評鑑機構，其卓越中心認證不同於一般專科證照，SRC評鑑重視的是整體醫療制度，包括病人安全、跨專業團隊合作、術前評估、術後追蹤、併發症監測及持續品質改善，代表的不只是醫師個人技術，更是整個醫療團隊是否具備提供安全、穩定且符合國際標準照護的能力。

根據SRC官方認證文件，台中新悅美型醫學診所此次除取得雙卓越中心認證外，同時創下四項重要國際紀錄。包括全球第一家內視鏡減重手術卓越中心，劉家嘉醫師獲認定為全球第一位內視鏡減重大師級內視鏡醫師、台灣第一家體雕手術卓越中心，以及陳彥州醫師獲認定為亞洲第一位大師級體雕手術外科醫師。上述內容均依SRC官方認證。

值得關注的是，診所同步通過「衛福部美容醫學品質認證」及「肥胖醫學會卓越體重管理中心」評鑑。

三項認證分別代表國際醫療品質評鑑、台灣主管機關品質認證與專科醫學會專業評鑑，共同建構完整的品質管理體系，展現團隊對病人安全、醫療品質與長期照護的堅持。從國際到台灣，從制度到臨床，新悅美型醫學診所以實際行動詮釋醫療品質，讓台灣醫療持續站上世界舞台。

兩位院長均表示，此次獲得SRC雙卓越中心認證，最重要的意義並非增加一項國際榮譽，而是藉由國際標準重新檢視每一項醫療流程。從術前評估、跨專科團隊合作、風險管理到術後追蹤，醫療品質不是口號，而是每天落實於臨床的承諾。

劉家嘉醫師目前為國際肥胖學會內視鏡減重組主席、亞洲內視鏡減重暨體雕醫學聯盟協會主席，並擔任國際內視鏡減重指導醫師；陳彥州醫師則長期深耕大量減重後體態重建，與醫療品質管理。

SRC官方認證文件，記錄新悅美型醫學診所取得雙卓越中心認證。業者／提供
SRC官方認證文件，記錄新悅美型醫學診所取得雙卓越中心認證。業者／提供

新悅美型診所跨專科整合照護模式展現台灣醫療專業實力。業者／提供
新悅美型診所跨專科整合照護模式展現台灣醫療專業實力。業者／提供

減重 美國 外科

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