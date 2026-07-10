健康你我他／困境家人扶持 照亮重生之路

35歲該是撐起一個家庭為妻兒遮風擋雨的年紀，表弟卻因長期熬夜打電動，在一個看似平常的深夜突發腦中風。那一夜倒下的不只是年輕的身軀，也瞬間擊碎了原本平靜幸福的家。

當時表弟的兒子才讀小學一年級，女兒幼稚園中班，中風後他失去工作能力，漫長的復健看不見盡頭，每月的房貸卻不曾停下腳步。為了守住這個家，60多歲的姨丈白天上班、晚上兼職，咬牙扛起房貸，阿姨接手照顧兩個孩子，讓表弟妹得以安心外出工作，維持生活開銷。一場疾病，讓一家人的角色全都改變了。

復健室裡，表弟一次次練習站起、跨步，汗水浸濕衣衫，跌倒了再站起來。操場上，兒子鼓勵他：「爸爸加油！我們再走一圈。」女兒蹲下身，熟練地替爸爸穿襪子、套上鞋子。疾病催熟了兩個孩子，也讓一家人學會了一起向前。

看著姨丈駝的背影，表弟妹疲憊卻堅定的神情，中風從來不是一個人的病，而是一個家庭共同承擔的人生考驗。它奪走了健康，改變了每個人的生活軌跡，卻讓家人更加緊緊相依。

我們陪著表弟一步步走在復健路上，等待他重新站起來。年輕從來不是揮霍健康的本錢，唯有珍惜身體、善待自己，才能陪伴所愛的人走得更長、更遠。那些在困境中彼此扶持的身影，正是照亮重生之路的一束微光。