流汗易脫水 炎炎夏日也會腦中風

受到巴威颱風影響，近日全台天氣高溫炎熱。基隆長庚醫院神經內科醫師蘇豐傑表示，高溫不只會導致中暑，還可能引發「中風」。一旦出現疑似中風的症狀，應立即送醫急診，把握黃金治療時間。

夏季也是腦中風的好發季節。蘇豐傑說，夏季流汗易脫水，導致血液濃稠，加上室內外溫差刺激，都大幅增加腦中風的機率。環境溫度在短時間內急劇上升，人體為了維持器官溫度，會透過排汗帶走高溫，但體內大量流失水分，血管內的血液變得濃稠，此時若沒有適時補充水分，可能會產生急性神經系統病變，或影響血液灌流到腦部形，因而誘發腦中風或心肌梗塞。

蘇豐傑指出，許多長輩在家不開冷氣、不吹電風扇，除了會出現「室內中暑」，也有高度機率出現腦中風。預防夏季腦中風的發生，千萬別等到「口渴」才喝水，一定要「定時、定量」補充水分；也應避開中午到下午最高溫時段進行戶外活動，這些措施都能大幅降低中暑與腦中風的風險。

腦中風是國人十大死因之一，也是成人失能重要原因。蘇豐傑說，若發生腦中風，一定要爭取黃金治療期間，以急性缺血性腦中風為例，每延誤一分鐘就可能導致腦細胞大量死亡，急性腦中風治療最高指導原則為「分秒必爭」，因此，患者本身或家屬如果能愈早辨識腦中風症狀，並迅速就醫，是降低中風後死亡及失能的重要關鍵。

蘇豐傑說，如果腦中風患者可以在黃金治療時間內抵達醫院，像基隆長庚會立即啟動「腦中風綠色通道」，由急診醫學科、神經內科、神經外科及放射診斷科等跨專科團隊共同合作，若符合可施打靜脈血栓溶解劑的患者，將立即啟動取栓術，爭取恢復腦功能的機會。