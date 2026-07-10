年輕人肥胖比率攀升 小心三高上身

肥胖是導致高血壓、高血糖、高血脂的重要危險因子，若輕忽不處理，發生心肌梗塞、中風風險增加，也易罹患慢性腎臟病、甚至洗腎。中國醫藥大學附設醫院台北分院新陳代謝科主治醫師李國陽表示，肥胖是三高惡化的重要源頭。近年台灣18歲以上成人過重及肥胖比率攀升，尤其男性逾6成體重超標，顯示肥胖已成為全民健康挑戰。

據衛福部統計，國人十大死因中，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病及腎臟疾病等，都與三高密切相關。

李國陽指出，糖尿病最害怕慢性併發症，包括視網膜病變導致失明、腎臟病變導致洗腎、神經病變造成截肢，以及心血管疾病風險大幅提高。研究顯示，糖化血色素愈高，眼睛、腎臟及神經等小血管併發症風險便呈倍數增加；糖化血色素每下降1%，可明顯降低心血管事件、糖尿病相關死亡及微血管病變風險。

高血壓被稱為「沉默殺手」，初期通常沒有症狀，但血壓愈高，心肌梗塞與腦中風風險也隨之增加。李國陽說，高血壓治療指引建議，高風險族群應將居家血壓控制在130/80毫米汞柱以下，並採用「722量測法」，也就是連續7天、每天2次、每次量2遍血壓，可較準確掌握真實血壓。

高血脂是動脈粥狀硬化的關鍵危險因子，低密度膽固醇（LDL）過高，容易在血管內形成斑塊，增加冠心病及中風風險。特別是糖尿病或已有心血管疾病患者，更應積極控制血脂，以降低重大心血管事件發生率。

腰圍更能反映內臟脂肪堆積情形。李國陽強調，男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，就代表腹部肥胖，易形成代謝症候群，也增加糖尿病、慢性腎臟病及心血管疾病風險。若以身體質量指數（BMI）評估體位，BMI介於18.5至24為正常，24至27為過重，27以上即屬肥胖。

預防三高，李國陽建議，首要建立健康生活型態，包括均衡飲食、減少鹽糖攝取、規律運動、維持理想體重及戒菸限酒。30歲以上民眾應善用政府提供的成人預防保健服務，定期檢查血壓、血糖及血脂，及早發現異常，早期介入與改善，才能真正降低心血管疾病風險。