聽新聞
0:00 / 0:00

年輕人肥胖比率攀升 小心三高上身

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師呼籲，若輕忽三高不管，可能慢慢走向心肌梗塞、中風、慢性腎臟病，甚至洗腎。圖／123RF
醫師呼籲，若輕忽三高不管，可能慢慢走向心肌梗塞、中風、慢性腎臟病，甚至洗腎。圖／123RF

肥胖是導致高血壓、高血糖、高血脂的重要危險因子，若輕忽不處理，發生心肌梗塞、中風風險增加，也易罹患慢性腎臟病、甚至洗腎。中國醫藥大學附設醫院台北分院新陳代謝科主治醫師李國陽表示，肥胖是三高惡化的重要源頭。近年台灣18歲以上成人過重及肥胖比率攀升，尤其男性逾6成體重超標，顯示肥胖已成為全民健康挑戰。

衛福部統計，國人十大死因中，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病及腎臟疾病等，都與三高密切相關。

李國陽指出，糖尿病最害怕慢性併發症，包括視網膜病變導致失明、腎臟病變導致洗腎、神經病變造成截肢，以及心血管疾病風險大幅提高。研究顯示，糖化血色素愈高，眼睛、腎臟及神經等小血管併發症風險便呈倍數增加；糖化血色素每下降1%，可明顯降低心血管事件、糖尿病相關死亡及微血管病變風險。

高血壓被稱為「沉默殺手」，初期通常沒有症狀，但血壓愈高，心肌梗塞與腦中風風險也隨之增加。李國陽說，高血壓治療指引建議，高風險族群應將居家血壓控制在130/80毫米汞柱以下，並採用「722量測法」，也就是連續7天、每天2次、每次量2遍血壓，可較準確掌握真實血壓。

高血脂是動脈粥狀硬化的關鍵危險因子，低密度膽固醇（LDL）過高，容易在血管內形成斑塊，增加冠心病及中風風險。特別是糖尿病或已有心血管疾病患者，更應積極控制血脂，以降低重大心血管事件發生率。

腰圍更能反映內臟脂肪堆積情形。李國陽強調，男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，就代表腹部肥胖，易形成代謝症候群，也增加糖尿病、慢性腎臟病及心血管疾病風險。若以身體質量指數（BMI）評估體位，BMI介於18.5至24為正常，24至27為過重，27以上即屬肥胖。

預防三高，李國陽建議，首要建立健康生活型態，包括均衡飲食、減少鹽糖攝取、規律運動、維持理想體重及戒菸限酒。30歲以上民眾應善用政府提供的成人預防保健服務，定期檢查血壓、血糖及血脂，及早發現異常，早期介入與改善，才能真正降低心血管疾病風險。

高血壓 衛福部 三高

延伸閱讀

重訓不只練肌肉！專家：改善姿勢、預防肌少症 動作品質比重量更重要

飲食影響器官健康 驗血看見超加工食品

20歲後半數人有長！身上小紅點會變癌？皮膚科醫：別嚇自己

喝酒助性？酒精是男性雄風隱形殺手

相關新聞

被酸「乾脆別放」？ 中市府頂罵名提早宣布的「2大考量」

因應巴威颱風來襲，台中市政府周四(9日)晚間宣布周五(10日)下午6時起，以及周六（11日）全天，全市停止上班上課。然而，「周五傍晚6點才放」隨即引發強烈爭議。不少綠營議員與網友痛批「看得懂盧市府放什麼假嗎？」「下班才放颱風假意義何在？」甚至酸諷「乾脆全天上班上課算了！」對此，盧秀燕市府回應外界質疑，曝光決策幕後的關鍵考量。

學界促立「口衛人員法」 醫界有異見

台灣目前有近三千名口腔衛生學系畢業人才，卻因缺乏考試制度及業務職掌權責不明，無法發揮專才。學界及照護機構期待通過「口腔衛生人員法」，讓更多人才投入口腔保健工作。但醫界認為，在未達共識前不能倉促立法。衛福部常務次長莊人祥表示，已委託國衛院進行外國經驗及國內現況比較。

陳玲基金會送愛 迷你版「民歌50」唱進岡山榮家

聯合報與陳玲社福基金會、懷恩社福基金會合辦的「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，邀請歌手到各地榮民之家義演，今年邁入第十二屆，昨天前進高雄燕巢的岡山榮家演出。聯合報社長游美月、基金會董事長李棟樑，當場致贈慰問金與慰問品，並為高齡一○一歲的老榮民蔡金生慶生。現場榮民、榮眷與社工看護人員全程熱烈回應，讓獻唱的王海玲、殷正洋、于台煙也十分感動與驚喜。

廣角鏡／車尾遭撞毀 雲林縣長張麗善不適送醫

雲林縣長張麗善昨上午結束劍湖山世界的會議，搭車前往雲縣警察局途中，等紅燈時遭後方預拌混凝土車追撞，造成座車後擋風玻璃全碎、車尾嚴重毀損。張麗善說，撞擊力道很大，且連撞兩次，雖無明顯外傷，但出現頭暈、頸椎及腰椎痠痛等不適，受到不小驚嚇。她完成兩場既定行程後才前往醫院檢查。警方表示，雙方駕駛均無酒駕，事故原因待進一步調查釐清。

年輕人肥胖比率攀升 小心三高上身

肥胖是導致高血壓、高血糖、高血脂的重要危險因子，若輕忽不處理，發生心肌梗塞、中風風險增加，也易罹患慢性腎臟病、甚至洗腎。中國醫藥大學附設醫院台北分院新陳代謝科主治醫師李國陽表示，肥胖是三高惡化的重要源頭。近年台灣18歲以上成人過重及肥胖比率攀升，尤其男性逾6成體重超標，顯示肥胖已成為全民健康挑戰。

健康你我他／困境家人扶持 照亮重生之路

35歲該是撐起一個家庭為妻兒遮風擋雨的年紀，表弟卻因長期熬夜打電動，在一個看似平常的深夜突發腦中風。那一夜倒下的不只是年輕的身軀，也瞬間擊碎了原本平靜幸福的家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。