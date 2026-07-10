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健康主題館／1天1包菸＝吃50克毒油

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
一支紙菸所吸入的苯駢芘暴露量，約相當於吃下2.5公克問題油。聯合報系資料照
一支紙菸所吸入的苯駢芘暴露量，約相當於吃下2.5公克問題油。聯合報系資料照

近期中聯油脂大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發全台食安警戒，也讓民眾關注致癌物暴露風險。台灣拒菸聯盟表示，若以這次問題油檢出的苯駢芘濃度推算，一支紙菸所吸入的苯駢芘暴露量，約相當於吃下2.5公克問題油；若一天抽一包菸（20支），暴露量約等於50公克超標油品。

苯駢芘及其他多環芳香烴引起的健康風險，主要來自於長期、反覆且累積性的暴露。台灣拒菸聯盟指出，根據這次問題油檢出的8ppb濃度，以及國內外研究測得紙菸燃燒平均可產生約20奈克（ng）苯駢芘推估，吸1支紙菸約相當於攝入2.5公克問題油中的苯駢芘。若每天抽1包菸，累積暴露量約等於吃進50公克問題油，大眾應重新檢視吸菸所帶來的致癌風險。

吸菸吸入數十種有害物質

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，問題油多屬一次性或短期暴露，吸菸卻是日復一日、長期累積暴露，而且吸菸者吸入的不只是苯駢芘，還包括焦油、一氧化碳、亞硝胺、甲醛及多種重金屬等數十種有害物質，因此整體健康風險遠高於單一致癌物暴露。

煙霧苯駢芘經由肺部吸收

台灣醫界菸害防制聯盟秘書長郭斐然表示，經由飲食攝入苯駢芘後，人體會先經過腸胃道及肝臟代謝，再逐步排出。相較之下，煙霧中的苯駢芘則直接經由肺部吸收，繞過肝臟第一道代謝機制，直接作用於肺部及周邊組織，因此暴露方式與健康影響並不相同。

郭斐然指出，菸草的危害不只苯駢芘，菸品燃燒或加熱時，還會產生焦油、一氧化碳、亞硝胺、甲醛、重金屬與數十種致癌物。這些物質是菸品的「必然產物」，吸菸者每天主動吸入，家人與旁人也被迫吸入二手菸，增加肺癌與心血管疾病風險，以及殘留三手菸毒性。

拒菸聯盟強調，近期食安事件提醒社會重視致癌物管理，但真正的健康風險管理，不應只停留在問題食品下架，更應關注日常生活中持續存在的危害來源。除了政府持續強化食品安全把關外，也應持續推動菸害防制政策，降低吸菸率及二手菸暴露，才能真正減少可避免的癌症發生。

暴露於二手菸易罹病死亡

根據世界衛生組織（WHO）資料，菸草使用仍是全球最重要、也是最可預防的死亡危險因子之一，每年造成超過800萬人死亡，其中包括約130萬名非吸菸者因暴露於二手菸而死亡。拒菸團體呼籲，民眾面對食安事件保持警覺之餘，也別忽略每天可能反覆接觸的菸害風險，戒菸才是降低致癌物暴露最有效的方法。

台灣毒物學專家提醒，降低苯駢芘及其他多環芳香烴暴露最有效的方法，是養成健康生活習慣，包括避免經常食用燒焦、煙燻、反覆高溫油炸及過度炭烤食品，戒菸並遠離二手菸，同時多攝取蔬果、膳食纖維，以及維持均衡飲食。

提醒您：吸菸有礙健康

健康

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