UNIQLO上半年台中展2店 明年續布局台灣市場

國際快時尚品牌在台布局策略分歧，相較瑞典快時尚品牌H&M近期宣布西門町旗艦店年底熄燈，日本品牌UNIQLO表示，台灣今年上半年新增2家門市，地點皆在台中，下半年暫無展店計畫，但明年仍將持續布局台灣市場，但不願透露是街邊店或百貨店。

台灣UNIQLO今天舉行機能性商品AIRism系列新品活動。UNIQLO主管會前接受中央社記者詢問時，談到台灣市場展店規劃。

UNIQLO表示，今年上半年新增台中漢神洲際購物廣場店及MITSUI OUTLET PARK台中港店共2家門市。其中，MITSUI OUTLET PARK台中港店占地近400坪，為台中區平面規模最大的門市，至於下半年則暫無展店計畫。

對於明年展店規劃，UNIQLO僅表示「值得期待」，但店點及店型目前不便透露。此外，UNIQLO目前全台業績最高的門市是位於台北東區明曜百貨的UNIQLO TAIPEI全球旗艦店。

談到商品策略，UNIQLO表示，商品開發持續蒐集顧客回饋及意見，以推出符合日常穿搭需求的商品。

近期國際快時尚品牌在台布局持續調整，H&M日前證實，台北西門町門市將於今年底因租約期滿結束營業，未來在台仍有13家店，並將持續尋找合適據點展店；ZARA目前在台有7家門市，美國平價時尚品牌GAP則有16家門市。

相較之下，UNIQLO近年仍維持展店步調，目前在台共有72家門市，旗下姊妹品牌GU則有27家門市。

市場人士表示，國際快時尚品牌在台已從過去積極展店，逐漸轉向依品牌定位、商圈條件及租金成本調整布局，據點調整將成為常態。