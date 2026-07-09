模擬複合式災害 環部辦理全國環保機關環境災害復原及消毒調度演練

環境部9日辦理「全國環保機關115年環境災害復原及消毒調度的演練」，這次演練打破過去單一風災或水災的框架，模擬強颱登陸高雄市後，造成都會區大範圍淹水伴隨山區土石流的「複合式災害環境復原」為核心，整合中央、地方及跨縣市支援量能。全面驗證災後環境清理、消毒防疫及機具調度機制，提升整體災害應變效率。

環境管理署表示，本次演練由環境部環境管理署與高雄市政府環境保護局合辦，由環境管理署副署長劉瑞祥及高雄市政府環境保護局副局長高宗永親自出席，並由全國各縣市環保局派員參與。

演練過程中，模擬透過環境災害管理資訊系統(EMIS)精準掌握災情與需求，同時派遣多組勘查人員前往受災區域及運用空拍機執行勘災與影像蒐集評估作業，以科技方法掌握災區的全貌與受創範圍，並依本部「災害廢棄物暫置場防災安全指引」規劃「緊急廢棄物暫置區」以及「人員物資集合區」，此外，亦同步評估現場是否出現石棉瓦等有害廢棄物，以確保後續清理作業的安全。待空拍與勘查作業完成後，相關資訊後續彙整製作為「災害狀況圖」，成為調度機具與執行環境清消的重要依據。

透過災後環境復原範疇評估後，中央啟動協調並調度鄰近的臺南市、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等投入支援抓斗車、密封式壓縮垃圾車、清溝車、消毒車與掃街車等各式機具。另因應災區範圍廣大，亦同步啟動中部跨區支援機制，由苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等協助支援相關復原設備與專業人力，迅速投入災區進行環境復原。針對大型廢棄物清除、道路淤泥清疏、病媒蚊孳生源清除、大規模環境噴消及細部環境衛生維護等情境進行完整操作，驗證災後環境復原各階段之執行效能與協調機制。

環境部強調，災後環境復原效率，直接決定了受災民眾能否盡速回歸正常生活。此次實兵操演成功驗證了跨區資源調度的精準度、作業銜接的流暢性以及後勤補給的持續力。未來將持續深化跨區域協作，並落實「路通到那裡、清運去化就到那裡、環境清消就跟到那裡」的精神，以最快速度守護臺灣的環境衛生與民眾安全。

環境部呼籲各單位持續落實減災、整備、應變、復原，針對演練中所發現的問題進行精進改進，以確保在實際災情發生時，能即時、有效投入應變與復原工作。未來環境部也將持續推動各項環境災後復原與消毒調度演練，並深化與地方政府合作，攜手守護國人生命財產安全與生活環境品質。