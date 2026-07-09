小提琴家簡名彥獨奏會 73歲挑戰帕格尼尼樂曲

台灣首名以教育部資賦優異兒童身分赴美深造的小提琴家簡名彥，返國後教書演奏，目前73歲退休的他為了演奏帕格尼尼（Niccolò Paganini）樂曲精髓，主動上門叩問學生與國際名家，虛心請教。

簡名彥接受中央社記者專訪時表示，「在音樂面前，永遠要謙卑。」他說自己7年多前從北藝大音樂系教授退休，外務跟學生減少了，反而更能投入音樂之中，「活到老學到老。」

2023年，簡名彥在國家音樂廳聆聽2006年帕格尼尼小提琴大賽第一名寧峰的演奏，非常震撼，毅然放下大師身段，如同初學者般跨海追隨至吉隆坡上大師班，「在後台的休息室當中，我站著演奏90分鐘，寧峰也一樣站了90分鐘，他的技巧精湛，更重要的是人品與謙遜，那種音樂令人難忘。」

不僅如此，簡名彥打破長幼尊卑的傳統，主動拉琴給自己學生包括台北愛樂室內暨管弦樂團首席指揮林天吉；北市交前首席江維中等，請晚輩給予直言建議，「我真的收穫很多，每個小提琴家都有自己獨門指法；法國小提琴大師普雷（Gérard Poulet）18歲就拿到帕格尼尼小提琴大賽首獎，我也向他請益。」

簡名彥回憶，當時他透過音樂朋友認識寧峰，表達向他學琴意願，寧峰很驚訝，「但我始終認為，在藝術面前只能謙卑。可能是個性使然，我看到別人有更好的詮釋，我會想學，想知道對方究竟是怎樣做到的。」

簡名彥表示，寧峰是他想辦這場音樂會的起點，這次演出曲目重頭戲就是帕格尼尼24首小提琴綺想曲作品第1、2、5及6號，「這次演奏集各家大成，我自己再融會貫通，挑戰技巧也挑戰自己的體力。」

音樂會開場安排貝多芬第10號「鋼琴與小提琴」奏鳴曲，收尾在舒伯特「C大調幻想曲」，簡名彥說這兩首都是作曲家晚年之作，技巧很難但格外好聽；音樂會中也將演奏作曲家馬水龍的「小提琴與鋼琴」奏鳴曲，「我要感謝馬水龍院長的知遇之恩，邀請我從美國回台灣教書，回台灣貢獻自己所學。」

簡名彥1953年出生於南投，自幼展現卓越音樂天賦，14歲以教育部資賦優異兒童身分赴美深造，先後師事葛拉米安（Ivan Galamian）、馬可夫（AlbertMarkov）、馬思宏與林克昌等名師，畢業於紐約茱莉亞音樂院，是台灣第一代活躍於國際舞台的小提琴演奏家，演奏生涯至今超過60年。

簡名彥「命運之迴響--小提琴與鋼琴二重奏」音樂會將於8月9日在台南涴莎藝術展演中心藝術館，8月16日在台北生技園區多功能廳舉行。鋼琴家為山本彌香。