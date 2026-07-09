飲食影響器官健康 驗血看見超加工食品

驗血能看出吃太多加工食品！法國最新研究發現，超加工食品攝取越多，血液中與脂肪代謝異常有關的物質濃度就更高。過去加工食品對身體的危害難以具體追蹤，這次研究不僅有助解釋飲食如何增加慢性病風險，還有望成為評估飲食習慣與代謝狀況的新工具。

不只高糖高油影響

根據《NewsMedical》報導，研究團隊分析15,200名參與者的血液樣本與飲食紀錄，發現超加工食品攝取量與血液中22種循環代謝物及8種脂肪酸組成具有明顯關聯。

高攝取超加工食品者，血液中與脂肪代謝異常相關的代謝物濃度較高。且血液中硬脂酸等飽和脂肪酸增加，顯示這類脂肪並非直接來自飲食攝取，而是身體利用攝入的精緻碳水化合物自行合成而成。

食品攝取可追蹤

根據《地球報》報導，研究結果顯示超加工食品可能會取代原本應攝取的營養素，並損害代謝能力從而影響健康。

目前研究僅能證實關聯性、無法確立因果關係，但研究團隊認為，這項血液代謝痕跡技術未來有機會被用於協助醫師在出現症狀前檢測代謝損傷，或是更客觀的評估一個人的超加工食品攝取量，而不必完全依賴飲食問卷。

超加工食品危害多

和信治癌忠中心醫院的營養科主任趙思姿指出，超加工食品指的是在原始食材上額外添加多種化學成分，如防腐劑、甜味劑、人工香料等。微波食品、速食、含糖飲料或零食都是典型代表。

她指出，超加工食品不僅會引發慢性發炎、削弱免疫系統功能，還被證實與肥胖、憂鬱症、大腸癌等疾病有關。且長期食用會破壞腸道菌叢平衡，食品包裝中更可能釋放環境荷爾蒙，增加癌症及代謝疾病的風險。建議多以新鮮未加工的天然食物為主，如以燕麥片取代早餐麥片、以堅果取代薯片零食等。

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