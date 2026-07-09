中部血庫告急！暑假遇颱風僅剩2.4天 缺8280袋急召16歲首捐族加入

隨著暑假來臨，校園團體捐血活動暫停、旅遊人潮增加，加上颱風來襲影響民眾外出意願，供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫療用血的中部血液庫存僅剩2.4天，仍有約8280袋的庫存缺口。台中捐血中心呼籲，符合資格的民眾踴躍捐血，鼓勵家長帶滿16歲的首捐族加入。

台中捐血中心統計，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血，每天約需1800袋，截至今天下午1時，血液總庫存僅剩2.4天，各血型都急缺，整體血液存量皆低於7天安全庫存標準。

台中捐血中心說明，目前中彰投雲地區每天約需1800袋血液供應各醫療院所使用，目前仍有約8280袋的庫存缺口，情況十分嚴峻，急需民眾共同響應捐血。

台中捐血中心指出，暑假向來是血液募集最困難的時期，因校園停止團體捐血，加上民眾安排旅遊、高溫炎熱及近期颱風影響，使捐血人數明顯減少，血液募集面臨更大的壓力。

台中捐血中心說明，鼓勵家長把握暑假機會，陪伴孩子一起參與公益。依規定，年滿16歲未滿17歲者，只要經家長或法定代理人同意，填妥「未滿17歲捐血同意書」，並備妥家長身分證正本或影本供查驗，即可參加捐血。透過家長以身作則，不僅能讓青少年了解捐血救人的意義，更能從小培養關懷社會、樂於助人的公民精神。

目前台中、彰化、南投及雲林地區共設有14處固定捐血定點及多處捐血車，民眾可就近前往捐血。提醒捐血前務必攜帶附有照片的身分證明文件，並保持充足睡眠、避免空腹，以確保捐血安全與品質。更多捐血資訊及固定捐血定點，請至台中捐血中心官網查詢https://www.tc.blood.org.tw。