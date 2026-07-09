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山蘇是淹水元兇？學者曝植物生長實際情形：不會因它阻塞

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
野生山蘇。聯合報系資料照
野生山蘇。聯合報系資料照

近日有網友在北市幾處水溝發現山蘇，是否因此阻礙排水？引熱議。專家認為，水溝有山蘇、雜草是正常現象，山蘇很可能是因近期大雨從上游沖來的；也有另名學者觀察，水溝內大多是小型的山蘇，造成水溝阻塞機率幾乎沒有。

國立台灣大學植物病理與微生物學系兼任教授孫岩章表示，自己長年接觸植物，水溝有山蘇、雜草其實是很正常現象，因為水溝有光線、種子來源就會發芽，蕨類是很普遍的雜草，到處都有，只要注意不要讓他長太大就好。

孫岩章說，通常會影響排水，一定是「大量」的阻塞物才會發生，像是野外常見的大型木材，才有可能真的擋住水流；雜草、山蘇量很少，正常情況體積這麼小不會影響水流。

對於網路熱議的一張水溝內山蘇照片，孫岩章也表示，平常看到水溝裡的山蘇都比較小，只有那顆比較大，「我判斷它是從上方流下來可能性比較大，算是特例之一」。

國立台灣大學生態學與演化生物學研究所兼任教授吳俊宗吳俊宗說，山蘇在一般水溝裡其實是很普遍，只是大部分不會讓它長得很大，在它小的時候就會被清掉，或者被水流帶走，今天有報導水溝出現大山蘇，這是「稀有案例」並不會常發生。

吳俊宗也提及，山蘇葉子是軟的，即使有雜草，也不會因為它造成阻塞，因為葉子軟，它會順著水流變形，所以並不容易造成水溝阻塞。

吳俊宗說，除了山蘇外，還有其他雜草幼苗，但水溝只要經常清理，只要幼苗稍微長大一點就去清除，就不會有問題，自己長期觀察，因為雜草造成水溝阻塞機率不是很高，這次山蘇大一點，大家就覺得它是元兇？其實不是，這是非常特有案例，在水溝大多是小型的山蘇，造成水溝阻塞機率幾乎沒有。

北市

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