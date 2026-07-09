颱風逼近血庫快空了 外科醫急喊救命、賴總統也發聲

颱風逼近，加上近期連日高溫、暴雨影響民眾出門意願，中部血庫庫存拉警報。外科醫師黃漢斌今（9）日在臉書發文示警，台中捐血中心近期血液庫存多次跌到僅剩3至5天，已低於全台血液安全庫存量7至10天標準，讓他忍不住喊話：「再不幫忙，血庫就空了！」

黃漢斌表示，自己得知中部血庫告急後，已主動前往捐血，但光靠一個人遠遠不夠，「這一次，需要集結更多人的力量，才能逆轉劣勢！」他指出，台中捐血中心平均每天約需要1800袋血液，供應台中、彰化、南投、雲林4縣市醫院使用，需求量相當龐大，並不是單一城市的問題。

黃漢斌說，近幾周受到高溫、暴雨、颱風及天氣不穩影響，民眾捐血意願下降，實際庫存已多次掉到3至5天。以臨床現場來看，不論是急診、手術、癌症化療、重大出血，都可能需要大量輸血，一旦庫存不足，捐血中心與醫院端都會面臨極大壓力。

他也呼籲，越是天候不佳，越需要民眾挽袖支援，「天氣熱，要捐血；下大雨，要捐血；過節慶，要捐血；颱風、地震，更要捐血。」不管民眾住在台中、彰化、南投或雲林，只要身體狀況許可，都可以多走一步到捐血站。

黃漢斌強調，一袋血可能就在未來某個颱風夜，讓一場手術順利完成，也讓急診多一條可以拚命的路。他喊話：「捐血一袋，救人一命。」也希望民眾趁颱風正式登陸前，先幫血庫存好安全存量，「讓醫護人員在風雨中救人時，少一份擔心、多一份底氣。」

賴清德總統也曾在1日表示，目前全台血液庫存低於安全存量，醫療用血面臨相當大的壓力，他呼籲民眾挽袖捐血，幫助有需要的病友，也請民進黨公職攜手民間社團共同舉辦捐血活動，協助各地捐血中心度過夏季募血淡季。