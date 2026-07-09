癌友請假治療遭暗示離職 癌團警示恐涉職場霸凌

根據乳癌病友協會調查，癌友常因請假治療遭刁難、排擠或被暗示離職，不僅影響身心，還恐涉及職場霸凌及勞動權益侵害，癌團呼籲加速建立癌友友善職場指引，以及申訴與職場霸凌防治管道。

職場霸凌防治新制今年7月起正式上路，哪些職場行為可能構成霸凌，成為社會關注焦點，事實上，對於部分癌症患者而言，職場霸凌彷彿是化療副作用一樣的存在，如影隨形到令人不適，甚至影響治療意願。

根據衛生福利部國民健康署最新癌症登記報告，民國112年新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人，其中約一半為65歲以下族群；同時，癌症5年存活率已提升至6成以上，顯示癌症逐漸轉為可長期共存的慢性疾病，癌友工作權益已成不容忽視的議題。

罹癌拚職場仍遭裁員、說服自願離職等，這些都不是零星職場「鬼故事」，而是真實發生在癌友身上。中華民國乳癌病友協會日前對癌症病友工作權進行調查，發現請假困難、擔心影響考績、害怕被主管或同事貼上「拖累團隊」標籤，是病友重返職場或持續工作的主要壓力來源。

這份調查還顯示，當病友依法請假治療，卻遭遇刁難、冷嘲熱諷、排擠，甚至被暗示「不如離職」。乳癌病友協會提醒，這些行為不僅傷害病友身心，也可能涉及勞動權益侵害或職場霸凌。

乳癌病友協會理事長黃淑芳今天透過新聞稿強調，法律是保障自身權益的最後防線，但真正友善的職場，不應只靠申訴與裁罰來維持。多數癌症病友理解雇主在人力調度、工作進度與團隊分工上的壓力，明白同事可能需要分擔工作所帶來的不便。

黃淑芳期盼企業建立友善請假與復工支持制度，如彈性工時、階段性復工、職務調整、治療假安排、主管及人資教育訓練，讓病友能安心治療。呼籲政府持續強化癌症病友工作權保障，建立癌友友善職場指引，並讓病友清楚知道請假、申訴與職場霸凌防治管道。

癌症治療往往需要手術、化療、放療、標靶治療、荷爾蒙治療或定期追蹤，病友也可能因副作用出現疲憊、疼痛、免疫力下降、噁心、頭暈或注意力降低等情況。乳癌病友協會指出，若癌友遇到請假權益遭侵害，可向工作所在地勞工局處申訴或申請勞資爭議調解。

若請假過程伴隨冷嘲熱諷、公開羞辱、群組責備、安排不合理任務，或反覆暗示「身體不好就不要做了」、「自己離職比較好」等，恐涉職場霸凌風險。乳癌病友協會認為，若造成病友焦慮、失眠、恐懼請假、治療中斷或身心受創，應啟動職場霸凌申訴與調查機制。