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牙醫憂口腔衛生人員破壞分工 學者估缺2.6萬輔助人力

中央社／ 台北9日電

立法院衛環委員會今天舉辦「口腔衛生人員法」立法公聽會，牙醫界憂破壞既有分工，認為制度未明不需立法。學者推估，全台牙醫輔助人力仍缺2.6萬人，口腔衛生介入有助年省新台幣56億元健保費。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「口腔衛生人員法」立法公聽會。衛生福利部口腔健康司長張雍敏在會中回應表示，口腔衛生人員制度應回歸考量口腔健康和病人安全，取得各界共識；並已委託國家衛生研究院進行研究，以利充分討論。

國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，將整理國內外需求與環境差異、配套措施，蒐集各界利害關係人意見；並延續國衛院過去推估各大醫學專科、護理人力的經驗，對未來10年口腔衛生相關人力進行推估，以在未來討論立法時，提供科學證據。

台北醫學大學口腔衛生學系主任陳立昇指出，台灣65歲以上無牙率11%，無牙人口近50萬人。同樣面臨高齡衝擊的日本，從1989年起推行80歲以上保有20顆自然牙的政策目標，從7%提升到2022年58%，顯示預防並非不可能。

陳立昇表示，研究證實，口腔健康與高齡者肺炎、肌少症、失智症等疾病高度關聯，且與後續長期護理、醫療支出與壽命有關；若能在兒童照護、急性住院照護、長照機構照護等階段增加口腔衛生介入，每年約可節省健保支出56億元。但依國內研究推估，全台除牙醫師、護理人員外，尚有2.6萬名牙醫輔助人力空缺。

中華民國護理師護士公會全聯會理事李英芬表示，若有需要規畫、立法以培養專業人力，補足口腔健康促進跟超高齡社會下的長期照顧需求，抱持尊重。不過仍須明確界定口腔衛生人員跟其他醫事人員的業務範圍，新制度也不應影響現行醫療機構依法配置的護理人力，和既有醫事人員工作權益。

中華民國牙醫師公會全國聯合會秘書長曾士哲與理事長陳世岳均對口衛師的業務範圍界定提出擔憂，認為制度未明不需立法。曾士哲指出，現在醫療行為、醫療輔助行為跟非醫療行為，已經有牙醫師、護理師、牙醫助理明確分工，新增醫事人員種類不見得能解決人力問題、提升照顧水準，反而可能造成職業生態不穩定。

曾士哲也說，全台目前有3000名牙技師，及6萬到7萬名牙助；口腔衛生相關學系每年則僅約300名畢業生。相較日本已有明顯牙科助理制度跟口衛人員制度，台灣牙助制度則尚未完善，認為應先完善牙科助理制度，再談口衛人員制度。

牙醫 人力 國衛院

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