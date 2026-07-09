Panasonic 以匠心設計構築日式美學 重塑現代居住價值

當代住宅設計正逐漸從單純滿足機能需求，轉向兼具質感和美學的整體空間提案。人們對居住空間的期待，也從實用導向進一步延伸至材質細節、工藝表現與整體氛圍的感受。在有限空間中，如何透過純粹的設計語言展現生活品味，並讓產品融合成為空間的一部分，已成為當代居住美學的首要考量。Panasonic於2026年7月9日至7月12日參與台灣國際室內設計博覽會，以「匠心設計構築日式美學生活」為主軸，聚焦住宅核心機能的深化與日式美學提升，展出獨到的現代居家設計空間提案。

Panasonic 以匠心設計融合日式美學，透過完整住宅商材整合，打造兼具質感、美學與機能的現代居住空間，重新詮釋理想生活樣貌。(圖為台灣松下銷售公司總經理 張天來) 圖／Panasonic提供

隨著台灣建築法規新制上路，增訂同層排水相關規範，整體衛浴在裝修市場的關注度逐年攀升，本次展出全新日本GLOBAL DRYZONE系列整體衛浴，採模組化結構與乾濕區同步施工方式，透過一次性施工縮短工期，大幅減少人力成本，有效對應台灣裝修市場的缺工現況。相較傳統浴室，整體衛浴具備易清潔、防漏水等優勢，提供消費者更安心可靠的居家空間配置選擇。今年更推出多尺寸規格，提升空間配置彈性；乾溼分離的設計搭配Panasonic室內門使用，讓乾區不受水氣干擾，完美區隔乾濕兩區域，使分工更明確，實現更有效率的空間利用。

展出全新日本GLOBAL DRYZONE系列整體衛浴，採模組化設計搭配乾濕分離配置，並結合同層排水工法，打造兼具空間機能與日式美學的舒適衛浴環境。 圖／Panasonic提供

在廚房空間提案方面，日本進口L-CLASS廚具延續高質感工藝與俐落設計，搭配無火IH爐與嵌入式洗碗機，展現兼具效率與美感的料理空間。另外，展場也有各式新商材展示，室內門系列今年擴充更多款式與色彩選擇，提供設計師與消費者更多元的選配提案；榮獲日本GOOD DESIGN 優良設計獎的SO-STYLE開關配線系列，自上市以來深受市場好評，今年再推出第二彈新品，新增大面板與無指示燈款式，以純粹簡潔的介面設計融入空間；除此之外，Panasonic亦同步展出日本製A La Uno馬桶、洗面盆、吸頂燈等衛浴與照明商材，透過一致性的產品設計語言，形塑完整且協調的現代日式居住美學。

2026年Panasonic美好生活住空間室內設計徵件活動開跑，邀請大家踴躍投稿，共創美好生活新提案。(圖為台灣松下銷售公司總經理 張天來) 圖／Panasonic提供

延續對設計創意的長期支持，Panasonic也持續推動第三屆設計師徵件活動，期望透過與設計產業的深度對話，共同探索兼具美感與永續價值的未來生活提案，Panasonic誠摯邀請各界人士踴躍參與徵件活動，也歡迎蒞臨台灣國際室內設計博覽會，親身體驗日式美學生活帶來的空間魅力，探索產品與空間之間更細緻的面貌。

更多詳情請上官方網站：https://www.panasonic.com/tw/#housing

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