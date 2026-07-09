口衛人員立法意見分歧 醫界盼釐清權責勿倉促立法 衛福部回應這樣說

台灣已進入超高齡社會，長者口腔健康與高齡族群肺炎、肌少症、失智症等疾病有高度關聯性，有專家盼盡快通過口腔衛生人員法協助照護，不過醫界反彈認為目前相關體制完整，若要加入體系業務職掌務必明確。衛福部常務次長莊人祥表示，目前交由國衛院針對國外經驗及國內現況做比較，針對立法方向持續討論。

立法院衛生及環境衛生委員會今舉行口腔衛生人員法立法公聽會，台北醫學大學口腔衛生學系主任陳立昇表示，目前全台65歲以上無牙率達11%，無牙人口將近50萬人，無牙不等於不用照顧，細菌堆積可能會引發肺炎風險。日本從1989年開始推行80歲以上仍有20顆自然牙的政策目標，從7%提升到2022年58%，顯示預防並非不可能。

陳立昇說，研究證實，口腔健康與高齡族群肺炎、心血管等疾病有高度關聯性，與後續長期護理、醫療支出都有關，若能在急性住院照護、長照機構照護等階段增加口腔衛生介入，每年約可節省健保56億元。

中華民國牙醫師公會全聯會理事長陳世岳則認為，聯合國說2030年要達到口腔全面覆蓋，但台灣其實已經達成，且民眾對於牙醫服務滿意度達96.3%，現行牙醫體系完整，由醫師執行醫療行為，護理師在指示下協助輔助如注射、藥劑、外傷處理、打針，而牙科助理執行非醫療作業。

陳世岳說，口衛人員立法通過後，業務範圍為何，牙醫界會疑慮說到底要做什麼，是要執行牙醫師或護理師的業務範圍，大家要講清楚。在配套不足、溝通不足情況下，應該先試辦完整的配套措施跟施行辦法，再來討論立法。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，國衛院目前接受口腔司委託執行口衛師未來10年人力的規畫計畫，首先會了解國內外相關狀況，會針對相關大家意見、配套措施及與台灣之間差異；再者過去執行過西醫、社福單位等人力推估，會針對模組評估10年內國人口腔健康需要多少人；最後會跟牙科、法界等職掌及意見在大家的共識下討論是否立法，透過科學證據協助口腔健康。

口腔司長張雍敏表示，今天了解各界對於口腔衛生人員制度仍然有不同的看法，口腔衛生學系希望說能夠建立專業制度；牙醫界關切專業分工、執業責任、還有醫療品質；護理界則是想了解是否跟既有的護理議題有重疊。口衛人員制度要不要建立或如何建立，應該都要回到國人口腔健康、病人安全為依據，這些意見都有聽到會充分討論。

莊人祥說，衛福部現在跟國內現況來進行規畫，未來也希望針對工作項目及場域，再好好溝通，並往有共識的方向前進。