快訊

驚悚電影現實上演！日女慘遭同居人「針線縫死嘴巴」 衝超商遞紙條求救

強颱巴威逼近 氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報

赤腳踩雞皮炎上！台中炸雞店業者急滅火 網怒揭「惡搞員工身分」：我不信

年輕人的高血壓更可怕 30歲就可能中招 醫：注意腰圍變粗

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師呼籲，若輕忽三高不管，可能慢慢走向心肌梗塞、中風、慢性腎臟病，甚至洗腎。圖／123RF
醫師呼籲，若輕忽三高不管，可能慢慢走向心肌梗塞、中風、慢性腎臟病，甚至洗腎。圖／123RF

「我只是胖一點，又沒有不舒服。」這句話是不少人的共同心聲，但醫師提醒，肥胖是導致高血壓、高血糖、高血脂的重要危險因子，若輕忽不管，可能走向心肌梗塞、中風、慢性腎臟病，甚至洗腎。

中國醫藥大學附設醫院台北分院新陳代謝科主治醫師李國陽表示，三高已成為國人最重要的慢性病危險因子，而肥胖更是推動三高惡化的重要源頭。近年來國內18歲以上成人過重及肥胖比例持續攀升，尤其男性超過六成體重超標，顯示肥胖已成為全民健康挑戰。

根據衛福部統計，國人十大死因中，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病及腎臟疾病等，都與三高密切相關，占十大死因中的半數以上。隨著年齡增加，三高盛行率也快速上升，65歲以上族群高血壓、高血脂及高血糖盛行率皆明顯增加。

李國陽指出，不少人以為糖尿病只是血糖偏高，但真正可怕的是長期高血糖造成的慢性併發症，包括視網膜病變導致失明、腎臟病變導致洗腎、神經病變造成截肢，以及心血管疾病風險大幅提高。研究顯示，糖化血色素（HbA1c）愈高，眼睛、腎臟及神經等小血管併發症風險便呈倍數增加。糖化血色素每下降1%，可明顯降低心血管事件、糖尿病相關死亡及微血管病變風險。

高血壓被稱為「沉默殺手」，李國陽表示，高血壓初期通常沒有症狀，但血壓愈高，心肌梗塞與腦中風風險也隨之增加。目前國內高血壓治療指引已建議，多數高風險族群應將居家血壓控制在130/80毫米汞柱以下，並採用「722量測法」，也就是連續7天、每天2次、每次量2遍，可較準確掌握真實血壓。

至於高血脂，更是動脈粥狀硬化的關鍵危險因子，低密度膽固醇（LDL）過高，容易在血管內形成斑塊，增加冠心病及中風風險。特別是糖尿病或已有心血管疾病患者，更應積極控制血脂，以降低重大心血管事件發生率。

李國陽強調，比起體重，腰圍更能反映內臟脂肪堆積情形。依照國健署標準，男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，就代表腹部肥胖，不僅容易形成代謝症候群，也會增加糖尿病、慢性腎臟病及心血管疾病風險。世界衛生組織也建議，以BMI評估體位，BMI介於18.5至24為正常，24至27為過重，27以上即屬肥胖。

李國陽建議，預防三高不能只靠吃藥，更重要的是建立健康生活型態，包括均衡飲食、減少鹽分與糖分攝取、規律運動、維持理想體重及戒菸限酒。此外，30歲以上民眾應善用政府提供的成人預防保健服務，定期檢查血壓、血糖及血脂，及早發現異常，配合衛福部推動的「三高防治888」政策，做到早期發現、早期介入與持續改善，才能真正降低心血管疾病風險。

高血壓 肥胖 三高

延伸閱讀

重訓不只練肌肉！專家：改善姿勢、預防肌少症 動作品質比重量更重要

喝酒助性？酒精是男性雄風隱形殺手

颱風前夕全台飆35度高溫 醫籲：高溫不只會導致中暑還可能腦中風

強颱巴威來襲！醫院門診恐停診 三大醫學中心籲：五大慢性病患請提前備藥

相關新聞

巴威颱風來襲！停電冰箱怎麼辦？譚敦慈教5招：可保冷24小時

強颱巴威來勢洶洶，預估明(10)日起影響台灣。前中央氣象局長鄭明典近日在臉書發文提問：「停電時，冰箱怎麼辦？」引發大批網友分享保冷經驗，其中最一致的答案就是「盡量不要開冰箱門」。

口衛人員立法意見分歧 醫界盼釐清權責勿倉促立法 衛福部回應這樣說

台灣已進入超高齡社會，長者口腔健康與高齡族群肺炎、肌少症、失智症等疾病有高度關聯性，有專家盼盡快通過口腔衛生人員法協助照護，不過醫界反彈認為目前相關體制完整，若要加入體系業務職掌務必明確。衛福部常務次長莊人祥表示，目前交由國衛院針對國外經驗及國內現況做比較，針對立法方向持續討論。

年輕人的高血壓更可怕 30歲就可能中招 醫：注意腰圍變粗

「我只是胖一點，又沒有不舒服。」這句話是不少人的共同心聲，但醫師提醒，肥胖是導致高血壓、高血糖、高血脂的重要危險因子，若輕忽不管，可能走向心肌梗塞、中風、慢性腎臟病，甚至洗腎。

影／強颱巴威來勢洶洶 北市河濱展開設施撤離吊掛作業

強烈颱風巴威即將威脅台灣，北市水利處上午啟動河濱撤離工作，多輛重型機具進入美堤河濱公園進行吊掛作業。水利處表示本次防颱整備作業，主要針對10座碼頭引橋、2座浮動碼頭、139座景觀廁所及相關造景設施進行撤離或加固作業，今天上午10時起已陸續展開。河濱公園內的攤商也請來吊車，把營業用的貨櫃屋移出河濱，避免造成可能的損失。

影／巴威颱風來勢洶洶 賴清德總統到宜蘭視導國軍防颱整備情形

賴清德總統今天到宜蘭紅柴林營區視導宜蘭地區部隊巴威颱風防颱整備情形。賴總統視導了在災害防救的時候所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備，勗勉致贈加菜金並和官兵一起用膳。

強颱巴威將至 環境部籲地方依「災害廢棄物管理指引」完成整備

依據中央氣象預報，颱風巴威逐漸接近台灣，環境部呼籲各縣市政府提高警覺，全面檢視各項防颱整備措施，並依據環境部「災害廢棄物管理指引」預先完成各項整備工作，以利災後迅速恢復環境整潔，降低災害對民眾生活及環境衛生的影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。