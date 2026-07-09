年輕人的高血壓更可怕 30歲就可能中招 醫：注意腰圍變粗

「我只是胖一點，又沒有不舒服。」這句話是不少人的共同心聲，但醫師提醒，肥胖是導致高血壓、高血糖、高血脂的重要危險因子，若輕忽不管，可能走向心肌梗塞、中風、慢性腎臟病，甚至洗腎。

中國醫藥大學附設醫院台北分院新陳代謝科主治醫師李國陽表示，三高已成為國人最重要的慢性病危險因子，而肥胖更是推動三高惡化的重要源頭。近年來國內18歲以上成人過重及肥胖比例持續攀升，尤其男性超過六成體重超標，顯示肥胖已成為全民健康挑戰。

根據衛福部統計，國人十大死因中，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病及腎臟疾病等，都與三高密切相關，占十大死因中的半數以上。隨著年齡增加，三高盛行率也快速上升，65歲以上族群高血壓、高血脂及高血糖盛行率皆明顯增加。

李國陽指出，不少人以為糖尿病只是血糖偏高，但真正可怕的是長期高血糖造成的慢性併發症，包括視網膜病變導致失明、腎臟病變導致洗腎、神經病變造成截肢，以及心血管疾病風險大幅提高。研究顯示，糖化血色素（HbA1c）愈高，眼睛、腎臟及神經等小血管併發症風險便呈倍數增加。糖化血色素每下降1%，可明顯降低心血管事件、糖尿病相關死亡及微血管病變風險。

高血壓被稱為「沉默殺手」，李國陽表示，高血壓初期通常沒有症狀，但血壓愈高，心肌梗塞與腦中風風險也隨之增加。目前國內高血壓治療指引已建議，多數高風險族群應將居家血壓控制在130/80毫米汞柱以下，並採用「722量測法」，也就是連續7天、每天2次、每次量2遍，可較準確掌握真實血壓。

至於高血脂，更是動脈粥狀硬化的關鍵危險因子，低密度膽固醇（LDL）過高，容易在血管內形成斑塊，增加冠心病及中風風險。特別是糖尿病或已有心血管疾病患者，更應積極控制血脂，以降低重大心血管事件發生率。

李國陽強調，比起體重，腰圍更能反映內臟脂肪堆積情形。依照國健署標準，男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，就代表腹部肥胖，不僅容易形成代謝症候群，也會增加糖尿病、慢性腎臟病及心血管疾病風險。世界衛生組織也建議，以BMI評估體位，BMI介於18.5至24為正常，24至27為過重，27以上即屬肥胖。

李國陽建議，預防三高不能只靠吃藥，更重要的是建立健康生活型態，包括均衡飲食、減少鹽分與糖分攝取、規律運動、維持理想體重及戒菸限酒。此外，30歲以上民眾應善用政府提供的成人預防保健服務，定期檢查血壓、血糖及血脂，及早發現異常，配合衛福部推動的「三高防治888」政策，做到早期發現、早期介入與持續改善，才能真正降低心血管疾病風險。