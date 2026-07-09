交部：三航廈、機捷A14施工優先 航空公司裝潢排後

交通部長陳世凱在臉書發文表示，桃機第三航廈和機捷A14站是國門重要建設，目標明年底完工、通車，桃機公司須負起責任，將航廈與捷運基礎工程列第一優先，航空公司裝潢需求依序排後。

桃園機場第三航廈由英國建築大師、曾獲普利茲克建築獎得主理察．羅傑斯（Richard Rogers）團隊操刀，主體建築融入大量台灣元素，雙曲面波浪造型呼應台灣的海洋與雲海意象、16根巨柱靈感則是來自台灣常見的榕樹，預計在116年底完工。

陳世凱昨天前往桃園機場捷運A14站（第三航廈站）工地現場，實地與桃機公司、鐵道局及民間營造團隊進行界面盤點，並透過臉書發文表示，第三航廈和機捷A14站是台灣國門的重要建設，也是許多國人期待已久的重大工程，這項工程真的不容易，不只面臨缺工、缺料，還要協調多個工班同時施工，每個環節都必須緊密配合，才能把進度持續往前進。

陳世凱做出3項指示，首先為明確進度時程，目標明年底完工，工程沒有含糊空間，取消所有「滾動檢討中」的模糊字眼，全面鎖定以116年底通車為唯一目標，要求團隊依此時程精準倒推、排定各階段的施作期程。

他說，第二，整合複雜界面，優先滿足基礎工程，要求桃機公司必須負起大綱統籌責任，理順動線並把施工空間留給第一線，將「航廈與捷運基礎工程」列為第一優先順位，航空公司個別的裝潢需求則依序排後。

陳世凱表示，第三，面對缺工挑戰，8月起全面增補工班，針對前幾個月工班成長緩慢的問題，在現場也完成具體協調，預計在8月工程陸續收尾後，將主力工班與人力調派進駐，全力拉高施工動能。

交通部指出，未來通車初期，為兼顧工程排程與營運品質，也將與捷運等單位配合，採取逐步增加運量的穩健策略。