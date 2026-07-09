女導演借弟精子懷孕挨批「亂倫」 蘇怡寧：從遺傳學角度沒問題

日前舉行的第二屆台北戲劇獎，以《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》獲得最佳導演獎及最佳獨立精神獎的洪千涵、洪唯堯姊弟與曾睿琁，在典禮上分享同志伴侶借精生子的歷程。洪千涵與曾睿琁是「妻妻」關係，為了養育後代「借精生子」，於是取曾睿琁的卵子，向洪唯堯借精，放進洪千涵子宮孕育，引發外界熱議。

針對部分網友以「亂倫」或「近親繁殖」形容此案例，婦產科醫師蘇怡寧在臉書發文表示，從遺傳學角度來看，這兩者並不能畫上等號，真正需要關注的是提供精子與卵子者，彼此間是否具有血緣關係。

蘇怡寧指出，「亂倫」屬於法律、倫理與文化層面的概念，而遺傳學真正關心的是「近親繁殖」。他解釋，每個人都可能帶有隱性致病基因，若提供精子與卵子的雙方具有近親血緣，攜帶相同致病基因變異的機率較高，下一代罹患隱性遺傳疾病的風險也會增加，這才是近親繁殖在遺傳學上的主要考量。

針對此次案例，蘇怡寧表示，形成胚胎的是曾睿琁提供的卵子，以及洪千涵弟弟提供的精子，兩人彼此沒有血緣關係，因此從遺傳學角度來看，不屬於近親繁殖，也不會因血緣關係增加隱性遺傳疾病風險，其本質與使用已知捐精者進行人工生殖相同。

他進一步說明，洪千涵與弟弟雖然是手足，平均共享約50%的DNA，但洪千涵並未提供卵子，而是提供子宮負責懷孕，因此沒有將自己的DNA遺傳給孩子。依照遺傳學計算，孩子與洪千涵之間的血緣關係，約等同一般家庭中阿姨與外甥、姑姑與姪子之間約25%的DNA共享程度。

蘇怡寧也提到，雖然懷孕過程中的子宮環境、胎盤功能及表觀遺傳等因素，確實可能影響胎兒發育，但這些並非DNA遺傳，真正決定遺傳來源的仍是精子與卵子。

他最後強調，每個人都可以有不同的倫理或價值觀，也可以支持或反對相關生殖方式，但若討論的是遺傳學，就應回歸科學角度分析。遺傳學關注的是精子與卵子的提供者是否具有近親關係，而非懷孕者的身分或家庭角色；只要提供精子與卵子的雙方沒有近親血緣，遺傳學上就沒有因近親繁殖而增加隱性遺傳疾病風險的問題。