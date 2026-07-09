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加強水質連續監測 澎湖海淡廠環差過初審

中央社／ 台北9日電

澎湖海淡廠計畫增加產水量，以作為氣候變遷用水備援。環委今天於初審會議中，建議開發單位加強說明水質連續監測系統，並將海床地形變遷納入水下巡檢。本案修正後通過初審。

環境部今天召開「澎湖縣海水淡化廠新建工程暨擴建計畫第四次環境影響差異分析報告（更新組建4500CMD海水淡化機組）」專案小組第2次初審會議。

本案開發單位台灣自來水股份有限公司第七區管理處表示，本次變更是將原3000CMD（立方公尺/每天）套裝機組汰換為4500CMD新型機組，變更後全廠常態產水量提升至1萬7000CMD，仍在歷次環評書件核定總產水量上限2萬CMD範圍內。

開發單位說，由於澎湖地區生活及觀光用水需求日益增長，辦理既有海水淡化機組汰換作業以因應氣候變遷強化備援能力。

第1次初審會議時，環評委員關心在極端氣候下，鹵水排放對鄰近海域鹽度、水質等的影響，並要求開發單位加強減輕對策。

開發單位今天表示，會在放流口設置連續監測系統，並將監測資料連接環境部重大點源放流水自動連續監測資訊公開查詢系統，監測項目包括懸浮固體、化學需氧量、pH值、導電度、水量及水溫等。

開發單位強調，如超過臨界標準值，將立即確認監測數據及設備運轉狀況，以查明異常原因。同時，開發單位承諾每年以潛水員或水下攝影機等方式，針對排水口及管線沿線進行巡檢及調查。

環委今天請開發單位加強說明連續監測系統及微型感測器相關規畫內容，水下攝影巡檢項目希望能進行海床地形變遷監測。建議本案通過初審，將送環評大會審查。

澎湖 環評 環境部

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