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強颱巴威將至 環境部籲地方依「災害廢棄物管理指引」完成整備

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
強烈颱風巴威路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
強烈颱風巴威路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

依據中央氣象預報，颱風巴威逐漸接近台灣，環境部呼籲各縣市政府提高警覺，全面檢視各項防颱整備措施，並依據環境部「災害廢棄物管理指引」預先完成各項整備工作，以利災後迅速恢復環境整潔，降低災害對民眾生活及環境衛生的影響。

環境部表示，各地方環保機關應於颱風來襲前，加強巡查轄內垃圾清運、掩埋場、垃圾焚化廠、資源回收場及廚餘處理設施等環保設施、清理排水溝渠及周邊環境，避免因強風豪雨造成設施受損或廢棄物散落，影響公共安全及環境衛生。

環境部表示，因應極端氣候的挑戰，環境部環境管理署已於今年3月11日發布「災害廢棄物管理指引」及「災害廢棄物暫置場防災安全指引」，下達各地方政府，請各縣市政府應依循災害廢棄物管理指引，預先盤點轄內災害廢棄物暫置場、清運車輛、機具設備及處理量能，建立跨局處及跨縣市支援機制，並掌握委外清除處理資源，必要時即時啟動應變措施，以提升災後廢棄物清除效率。

環境部也提醒民眾，颱風期間應提前整理居家環境，固定或收妥容易遭強風吹落的物品，避免將大型廢棄物或修剪樹枝任意堆置於道路旁，以免阻礙排水或影響救災作業。颱風過後，如有大量災害廢棄物，請配合地方政府公告的清運時間、地點及分類方式排出，共同維護環境整潔。

環境部 垃圾 巴威

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