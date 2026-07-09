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明日的餐桌開動 最高獎金15萬元！2026遠東SOGO永續飲食料理競賽 開跑

文／ 太平洋崇光文教基金會 提供

「改變世界的力量，可以從一張餐桌開始。」遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯表示，這也是遠東SOGO推動飲食教育15年來始終不變的信念。面對氣候危機與食物浪費議題，遠東SOGO已連續6年舉辦「永續飲食料理競賽」，持續將低碳、惜食的綠色漣漪擴散至全台。今年競賽邁入第七屆，以「明日的餐桌，今天開動」為號召，邀請全民一起推廣永續飲食，從餐桌啟動改變，以料理實踐永續未來。競賽即日起開放網路報名至8月31日止，最高獎金15萬元！

六年深耕 永續飲食已成全民行動

遠東SOGO長期深耕ESG永續發展，並持續將永續理念融入日常生活。其中，「永續飲食料理競賽」（前身為宅料理競賽）自2020年舉辦以來，以低碳、惜食、在地、節能及全食利用等核心精神，鼓勵民眾從日常飲食出發，實踐綠色生活。六屆競賽至今已吸引837組報名，催生115位來自各行各業的永續大廚，參賽者除了職業廚師外，更有學生、上班族、退休長輩等不同生活背景的民眾，共同推動永續餐桌文化，讓更多人看見飲食改變環境的力量，也使競賽成為國內具代表性的永續飲食推廣平台之一。

遠東SOGO 董事長 黃晴雯(右3)與2025永續料理競賽 評審們及金牌得主合影。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供
遠東SOGO 董事長 黃晴雯(右3)與2025永續料理競賽 評審們及金牌得主合影。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供

第七屆競賽 邀全民用料理實踐永續生活

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，面對全球氣候變遷與環境挑戰，飲食行動是每個人都能參與的永續實踐。透過競賽，希望鼓勵更多民眾重新思考食材選擇、烹調方式與資源利用，發掘兼顧美味、健康與環境友善的飲食可能，讓永續不只是理念，更能落實於生活中的實際行動。

今年競賽以「明日的餐桌，今天開動」為主題，並喊出「把永續煮進日常，每一餐，都是對未來的承諾」。永續飲食並非高門檻，而是每個人每天都能參與的生活行動，只要願意重新思考食材選擇、減少浪費、支持在地，就能為地球累積改變。邀請參賽者運用在地食材、友善農產及創新烹調手法，設計兼具美味與永續價值的料理作品。評審將從創意特色、永續理念、食材運用、料理技巧及整體呈現等面向進行評選，鼓勵參賽者發揮創意，展現料理與環境共好的多元可能。

2025永續料理競賽金牌作品- 山嬌，除使用在地小農食材，更發揮全食物利用的環保價值，運用南瓜皮製作碗器。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供
2025永續料理競賽金牌作品- 山嬌，除使用在地小農食材，更發揮全食物利用的環保價值，運用南瓜皮製作碗器。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供

遠東SOGO攜手「永續教科書」 推動校園永續飲食教育

今年，遠東SOGO成為「永續教科書」教育合夥人，進一步將永續種子帶入校園、種進孩子心中。在環境友善種子與5% Design Action的協助下，將長期累積的永續飲食行動轉化為校園課程，規劃《永續大廚出任務》教案，以國小高年級學生為對象，從永續食材認知、觀念建立、案例應用到學習單設計，有系統地帶領孩子理解永續飲食理念，並內化為日常思維。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示：「我一直相信，永續不是某一個單位的責任，而是需要學校、家庭與企業三方攜手，才能真正形成改變的力量。當孩子回到家，跟父母說『這個不要丟，還可以這樣用』，那一刻，永續教育就真正落實了。而今天在餐桌上懂得珍惜食物的孩子，明天就是推動永續社會最有力的一代。這是SOGO走進校園最深的期待，也是我們對未來最真誠的投資。」

遠東SOGO將永續種子帶入校園，種在孩子的心中，真正落實永續教育。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供
遠東SOGO將永續種子帶入校園，種在孩子的心中，真正落實永續教育。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供

多元系列活動 串聯產地、餐桌與消費者

除了料理競賽之外，遠東SOGO也將結合食農教育推廣活動，攜手友善農業夥伴、餐飲品牌及永續倡議團體，透過講座、體驗課程及互動展演等形式，推廣從產地到餐桌的永續飲食觀念，讓民眾更了解惜食、減碳及全食利用的重要性。

活動期間更串聯全台11家響應餐廳推出「美味溯源季」，以永續食材為核心，由主廚發揮創意打造專屬溯源料理，邀請消費者走進遠東SOGO，親自品嘗料理並認識食材背後的故事，體驗更友善環境的飲食模式。即日起至10月底，各店指定餐廳推出溯源料理，包括台北店忠孝館「pd by petit doux」及「皇家哥本哈根咖啡輕食複合店」、復興館「成真咖啡」、「伊勢路勝勢日式豬排」、天母店「靜岡勝政豬排」、中壢店「三合院」、「十二月粥品茶飲．私房菜」、「金色三麥」，以及新竹店「大戶屋」、「勝勢豬排」與「MOS漢堡」等，邀請民眾透過每一次用餐選擇，支持更健康、更友善環境的飲食方式，共同實踐永續共好。

遠東SOGO推出美食溯源季，邀您一同到全台各店品嘗支持。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供
遠東SOGO推出美食溯源季，邀您一同到全台各店品嘗支持。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供

遠東SOGO正引領百貨零售業深耕永續餐飲，持續推動健康、友善、負責任的飲食文化，讓每一餐都成為改變地球的起點。誠摯邀請素人大廚、親子家庭及所有飲食愛好者踴躍參與2026永續飲食料理競賽，讓每一道料理都成為改變世界的力量！

遠東SOGO永續飲食料理競賽主題網站：https://esg.sogo.com.tw/2026mycooking/index.html
遠東SOGO永續飲食料理競賽報名表單：https://forms.cloud.microsoft/r/ZkdzPcvnBb
遠東 SOGO 永續飲食料理競賽粉專 (最新資訊)：https://www.facebook.com/COOKSsogood

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