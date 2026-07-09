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AI手術時代來臨 長庚外科訓練基地吸引50國醫師來台取經

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
手術技能訓練暨研發中心自2023年成立以來，已投入逾1665萬元，補助院內614人次醫師接受訓練，該中心提供完整培訓系統，讓外科醫師從基本功到高難度微創技術都能接受系統化訓練。圖／林口長庚醫院提供
手術技能訓練暨研發中心自2023年成立以來，已投入逾1665萬元，補助院內614人次醫師接受訓練，該中心提供完整培訓系統，讓外科醫師從基本功到高難度微創技術都能接受系統化訓練。圖／林口長庚醫院提供

機器人手術快速普及，AI也逐步走進開刀房，但再先進的設備，最後仍要回到醫師的技術與判斷。為降低手術風險、縮短外科醫師學習曲線，長庚醫院近年打造「手術技能訓練暨研發中心」，讓醫師在真正面對病人前，先透過模擬手術、大體老師及動物實作累積經驗，該中心成立3年來，已吸引全球50個國家、4170人次醫療人員來台受訓，未來將成為亞洲重要外科教育基地。

長庚醫院創院50周年，長庚今天舉行「長庚淬鍊・醫育國際」成果發表會，分享長庚手術技能訓練暨研發中心的成果，並宣布7月啟動「機器人手術月」，邀集美國、日本、南韓、新加坡及澳洲等國專家交流機器人手術與AI智慧外科最新發展，希望持續提升台灣外科醫療的國際能見度。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，新科技持續改變外科醫療，但病人安全始終是最重要的核心。醫院除了導入新設備，更重要的是建立完整教育訓練制度，讓醫師在正式執刀前，透過反覆模擬操作累積經驗，把風險留在訓練場，而不是留在手術台。

手術技能訓練暨研發中心自2023年成立以來，已投入逾1665萬元，補助院內614人次醫師接受訓練，課程涵蓋基礎縫合、腹腔鏡、達文西機器人模擬操作，到大體老師及動物手術等不同階段訓練，建立完整的外科培育制度。

除了培養國內醫師，長庚近3年也投入3382萬元辦理國際訓練課程，吸引來自全球50個國家的醫療人員來台交流。長庚醫院指出，台灣過去多半向國外學習技術，如今已有能力將外科教育經驗向國際輸出，讓台灣逐漸成為亞洲外科訓練的重要據點。

長庚手術技能訓練暨研發中心主任葉集孝表示，因應微創與智慧醫療發展，中心目前已建置多套國際主流機器人手術平台，並與相關醫療科技業者合作推動教育訓練。不過，他強調，再先進的機器仍只是工具，每位主治醫師都必須完成院內教育、技術評估及資格認證後，才能獨立執行機器人手術，以制度化管理確保醫療品質與病人安全。

長庚手術技能訓練暨研發中心今天舉行「長庚淬鍊・醫育國際」成果發表會，林口長庚醫院院長陳建宗（右五）、長庚手術技能訓練暨研發中心主任葉集孝（右四）等人今皆出席發表會。圖／林口長庚醫院提供
長庚手術技能訓練暨研發中心今天舉行「長庚淬鍊・醫育國際」成果發表會，林口長庚醫院院長陳建宗（右五）、長庚手術技能訓練暨研發中心主任葉集孝（右四）等人今皆出席發表會。圖／林口長庚醫院提供

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