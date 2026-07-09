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抗癌婦告別「雙管人生」！奇美醫金屬支架助改善輸尿管狹窄困擾

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院泌尿外科主治醫師陳致豪今說明輸尿管金屬擴張支架治療方式，協助輸尿管狹窄患者降低換管負擔。記者萬于甄／攝影
奇美醫院泌尿外科主治醫師陳致豪今說明輸尿管金屬擴張支架治療方式，協助輸尿管狹窄患者降低換管負擔。記者萬于甄／攝影

台南一名57歲陳姓女子曾罹患子宮內膜癌，在接受手術及放射線治療後，因右側輸尿管狹窄，長期依賴雙J管引流，後續更因阻塞引發腎水腫、感染住院，經奇美醫院泌尿外科主治醫師陳致豪評估後，改採輸尿管金屬擴張支架治療，成功改善阻塞並移除尿袋，擺脫長期換管困擾，重拾自在生活。

陳致豪表示，輸尿管狹窄若未妥善處理，尿液無法順利排出，易造成尿液回堵腎臟形成腎水腫，嚴重恐引發急性腎衰竭、感染，甚至導致不可逆腎功能損害；過去治療多仰賴雙J管、經皮腎造瘻或大型重建手術，但雙J管常造成腰痛、頻尿、血尿等不適，且約3個月至1年需更換，腎造瘻則需長期攜帶體外管路與尿袋，都可能影響生活品質。

他提到，陳女過去因罹患子宮內膜癌接受手術及放射線治療後，出現右側輸尿管狹窄，而長期放置雙勾導管維持尿液引流，卻因導管阻塞造成腎水腫、感染及發燒時常住院，且還要承受腰痛、異物感及攜帶尿袋的不便，讓陳女的生活飽受影響。

陳致豪說，在評估陳女病況後，決定採用「輸尿管金屬擴張支架」治療，術後恢復狀況良好，不僅輸尿管阻塞問題獲得改善，原本困擾已久的腰痛及膀胱刺激感也明顯減輕，成功緩解雙勾導管帶來的不適，同時順利移除體表經皮腎造瘻引流管，讓陳女擺脫長期攜帶導管及尿袋的不便。

陳致豪說明，「輸尿管金屬擴張支架」主要透過微創內視鏡方式置放，概念類似心血管支架，利用金屬支架撐開狹窄處，恢復尿液流通，相較傳統雙J管，支架最長可留置體內3年，大幅降低反覆手術及換管負擔。

陳致豪強調，金屬支架並非適用所有患者，仍需依狹窄原因、位置、長度及身體狀況進行個別評估，而根據國際研究，若屬長度小於2公分的良性輸尿管狹窄，支架取出後約8成患者可恢復正常，不需再放置導管。醫療團隊也會透過術後追蹤降低併發症風險，協助患者擺脫反覆換管與生活受限的困擾，找回舒適自在的人生。

台南

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