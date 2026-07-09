抗癌婦告別「雙管人生」！奇美醫金屬支架助改善輸尿管狹窄困擾

台南一名57歲陳姓女子曾罹患子宮內膜癌，在接受手術及放射線治療後，因右側輸尿管狹窄，長期依賴雙J管引流，後續更因阻塞引發腎水腫、感染住院，經奇美醫院泌尿外科主治醫師陳致豪評估後，改採輸尿管金屬擴張支架治療，成功改善阻塞並移除尿袋，擺脫長期換管困擾，重拾自在生活。

陳致豪表示，輸尿管狹窄若未妥善處理，尿液無法順利排出，易造成尿液回堵腎臟形成腎水腫，嚴重恐引發急性腎衰竭、感染，甚至導致不可逆腎功能損害；過去治療多仰賴雙J管、經皮腎造瘻或大型重建手術，但雙J管常造成腰痛、頻尿、血尿等不適，且約3個月至1年需更換，腎造瘻則需長期攜帶體外管路與尿袋，都可能影響生活品質。

他提到，陳女過去因罹患子宮內膜癌接受手術及放射線治療後，出現右側輸尿管狹窄，而長期放置雙勾導管維持尿液引流，卻因導管阻塞造成腎水腫、感染及發燒時常住院，且還要承受腰痛、異物感及攜帶尿袋的不便，讓陳女的生活飽受影響。

陳致豪說，在評估陳女病況後，決定採用「輸尿管金屬擴張支架」治療，術後恢復狀況良好，不僅輸尿管阻塞問題獲得改善，原本困擾已久的腰痛及膀胱刺激感也明顯減輕，成功緩解雙勾導管帶來的不適，同時順利移除體表經皮腎造瘻引流管，讓陳女擺脫長期攜帶導管及尿袋的不便。

陳致豪說明，「輸尿管金屬擴張支架」主要透過微創內視鏡方式置放，概念類似心血管支架，利用金屬支架撐開狹窄處，恢復尿液流通，相較傳統雙J管，支架最長可留置體內3年，大幅降低反覆手術及換管負擔。

陳致豪強調，金屬支架並非適用所有患者，仍需依狹窄原因、位置、長度及身體狀況進行個別評估，而根據國際研究，若屬長度小於2公分的良性輸尿管狹窄，支架取出後約8成患者可恢復正常，不需再放置導管。醫療團隊也會透過術後追蹤降低併發症風險，協助患者擺脫反覆換管與生活受限的困擾，找回舒適自在的人生。