台東人愈活愈久！最新數據曝光 平均餘命10年增加1.1歲

台東縣民愈來愈長壽！縣府昨召開健康城市及永續發展推動委員會，公布最新統計指出，台東縣近10年平均餘命增加1.1歲，縣府分析，與近年推動癌症篩檢、偏鄉醫療及高齡友善政策有關，未來將持續透過智慧醫療及跨局處合作，提升縣民健康。

縣長饒慶鈴表示，縣府近年推動40歲癌症篩檢、母嬰八大好禮等健康政策，並建立死因回溯分析機制，透過98項健康指標進行跨局處合作。其中，女性平均餘命近6年間增加0.73歲，健康差距也逐步縮小。

「115年台東縣健康城市及永續發展推動委員會議」由饒慶鈴主持，邀集健康城市及公共衛生領域專家學者，以及各鄉鎮市代表共同檢視健康城市推動成果，並針對平均餘命變化進行分析。

會中也公布，今年在「台灣健康城市暨高齡友善城市」評選中，台東獲得7項大獎及2項海報獎，為非六都最佳成績。縣府表示，目前已結合5G智慧行動急診室、遠距醫療及高階篩檢設備，提升偏鄉醫療可近性，未來將持續強化高齡友善環境。

衛生局長孫國平表示，健康城市推動涉及醫療、教育、環保、交通等多個面向，未來將持續依據委員建議，精準投入疾病防治及事故預防資源，提升全齡健康。

饒慶鈴強調，健康城市不只是政府施政，更需要民眾共同參與，縣府將持續結合聯合國永續發展目標（SDGs），打造健康、宜居且具永續發展的生活環境。