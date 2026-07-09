颱風前夕全台飆35度高溫 醫籲：高溫不只會導致中暑還可能腦中風

受巴威颱風外圍沉降影響，今天全台各地高溫來到攝氏33度到35度。根據衛福部統計7月1日至8日的熱傷害就診人次，熱傷害通報已達264人次，相當於去年7月整月683人次的38.7%，逼近四成。基隆長庚醫院神經內科醫師蘇豐傑說，高溫不只會引發中暑，還可能引發「中風」，夏季流汗脫水，導致血液濃稠，加上室內外溫差刺激，都大幅增加腦中風的機率，籲無論任何季節，一旦出現疑似中風症狀，都應立即送醫，把握黃金治療時間。

千萬別以為腦中風只發生在「冬季」，夏季也是腦中風的好發季節，近年更被發現夏季腦中風的發生率正逐步提高。蘇豐傑說，環境溫度在短時間內急劇上升，對於人體的調節能力是一大挑戰，人體為了維持器官溫度，會透過排汗帶走高溫，但也因為體內大量流失水分，血管內的血液變得濃稠，此時如果沒有適時地補充水分，可能就會影響急性神經系統病變，又或是影響血液灌流到腦部的情形，而誘發腦中風或心肌梗塞等。

蘇豐傑說，許多長輩對於夏季中風的認知極低，在家不開冷氣、不吹電風扇，除了會出現「室內中暑」，也有高度機率出現腦中風。預防夏季腦中風的發生，千萬別等到「口渴」才喝水，一定要「定時、定量」補充水分。另外，也應避開中午到下午，即室外最高溫的時段，進行戶外的活動，這些措施都能大幅降低中暑與腦中風的風險。

蘇豐傑說，腦中風是國人十大死因之一，也是成人失能的重要原因，若不幸發生腦中風，一定要爭取黃金治療期間，以急性缺血性腦中風為例，每延誤一分鐘就可能導致腦細胞大量死亡，急性腦中風的治療最高指導原則為「分秒必爭」，也因此，患者本身或患者家屬如果能愈早辨識腦中風症狀，並迅速就醫，是降低中風後死亡及失能的重要關鍵。

辨識腦中風的口訣為「FAST」：

F（Face - 臉部）：微笑時臉部兩邊不對稱、嘴角下垂。

A（Arm - 手臂）：單側手臂無力下垂，無法平舉。

S（Speech - 說話）：說話大舌頭、口齒不清或無法理解別人的話。

T（Time - 時間)：若出現上述任一症狀，請記下發作時間並立即撥打119送醫。

蘇豐傑說，如果腦中風患者可以在黃金治療時間內抵達醫院，基隆長庚會立即啟動「腦中風綠色通道」，由急診醫學科、神經內科、神經外科及放射診斷科等跨專科團隊共同合作，若符合可施打靜脈血栓溶解劑的患者，將立即啟動取栓術，爭取恢復腦功能的機會。

基隆建德國中校長沈俊光於上個月23日突然在校長室倒下，因學校與長庚醫院距離不遠，校長立即送往長庚急救後，立即於黃金治療時間內施打靜脈血栓溶解劑，校長日前已康復出院，且恢復良好，無需復健。