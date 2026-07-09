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20歲後半數人有長！身上小紅點會變癌？皮膚科醫：別嚇自己

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人會發現身上出現一顆顆鮮紅色的小紅點，擔心是否與肝臟疾病或癌症有關。 圖／AI生成
不少人會發現身上出現一顆顆鮮紅色的小紅點，擔心是否與肝臟疾病或癌症有關。 圖／AI生成

不少民眾照鏡子時，會發現身上出現一顆顆鮮紅色的小紅點，擔心是否與肝臟疾病或癌症有關。皮膚科醫師林昀萱於臉書粉專發文表示，這類常見的小紅點多數是「櫻桃血管瘤」，屬於良性皮膚血管腫瘤，也是常見的老化現象，一般不會演變成癌症。

林昀萱指出，櫻桃血管瘤又稱老年性血管瘤，但並非只有年長者才會出現，不少人20多歲便開始長，且年紀越大，數量通常越多。統計顯示，20歲以上成年人超過半數至少有一顆，70歲以上族群更有四至八成可見。其特徵為鮮紅色或暗紅色的小凸點，大小約1至數毫米，通常不痛、不癢，常見於胸部、腹部、背部及四肢。

林昀萱表示，近年研究發現，部分民眾若在短時間內突然冒出大量櫻桃血管瘤，可能與使用特定藥物，如環孢靈、坦索羅辛，或接觸芥子氣、溴化物等化學物質有關，也有研究推測與糖尿病、血脂異常及懷孕等因素相關，但目前仍缺乏一致結論。

此外，近年也有研究注意到櫻桃血管瘤與黑色素瘤之間可能存在關聯。研究發現，櫻桃血管瘤數量較多者，罹患黑色素瘤的比例似乎較高；曾罹患黑色素瘤的患者，其櫻桃血管瘤數量約為一般人的三倍。另有研究指出，部分櫻桃血管瘤帶有與葡萄膜黑色素瘤相同的基因突變，推測兩者可能共享部分生物學機制。

不過，林昀萱強調，目前研究僅顯示兩者具有「相關性」，並未證實存在因果關係，也不是長很多櫻桃血管瘤就代表一定會罹患黑色素瘤。此外，各研究對「數量很多」的定義也不一致，有的以超過10顆、有的則以超過50顆作為標準，因此仍需更多研究釐清。

林昀萱提醒，大多數櫻桃血管瘤屬於良性皮膚變化，不必過度擔心「自己嚇自己」；但若短時間內突然大量增加，或伴隨其他異常皮膚病灶、變化，建議儘早就醫，由皮膚科醫師評估原因，以確保健康。

根據香港港安醫院資料，大部分櫻桃血管瘤屬於良性，不需要特別治療。若因美觀因素想移除，可經醫師評估後，以二氧化碳雷射、冷凍治療等方式處理；若病灶大於1公分，則可能需採手術切除。醫師提醒，接受任何除痣治療前，都應先確認病灶屬於良性。

不過，若原本穩定的櫻桃血管瘤突然快速變大、數量明顯增加、形狀改變、潰瘍、反覆出血，或周圍出現異常血管增生等情況，應盡快就醫，由皮膚科醫師進一步檢查，以排除其他疾病。

此外，若皮膚上的紅點呈現中央紅點向外放射狀血絲、形似蜘蛛腳，則可能不是櫻桃血管瘤，而是「蜘蛛狀血管瘤」（Spider Angioma）。蜘蛛狀血管瘤可能與肝臟疾病有關，若同時出現黃疸、腹痛等症狀，應儘速就醫接受肝功能等相關檢查，以釐清是否存在肝臟病變。

血管瘤 皮膚科

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