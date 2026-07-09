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炎夏「三伏貼」敷貼特定穴位 中醫師：改善3族群困擾體質

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
蘇致揚醫師表示，三伏貼在現代醫學中有精準的解剖學依據。圖／台中慈濟醫院提供
蘇致揚醫師表示，三伏貼在現代醫學中有精準的解剖學依據。圖／台中慈濟醫院提供

現已進入小暑，台中慈濟醫院中醫部蘇致揚醫師表示，利用一年中最炎熱、人體陽氣最旺盛的「三伏天」，使用特定中藥材製成藥餅，敷貼特定穴位，可改善虛寒性的過敏性鼻炎、虛寒體質和冬天極度怕冷等3族群困擾的體質狀況。

小暑後，許多人準備找中醫師做「三伏貼」，蘇致揚醫師說明，人體背部的核心穴位，如大椎、風門、肺俞、膏肓、腎俞、大腸俞，正好都位在脊椎兩側，解剖學的這個區域深層正緊貼著人體的「交感神經鏈」，交感神經是自主神經系統的重要成員，直接操控著心肺、腸胃與泌尿系統的運作。

他說溫熱的藥餅在三伏天陽氣最旺的時間刺激背部的穴位，藥效與熱能會透過神經末梢，直接傳導訊號到交感神經鏈，影響體內各器官的功能表現，改善令人困擾的體質狀況。包括虛寒性的過敏性鼻炎、久咳、慢性支氣管炎、氣喘以及容易反覆感冒的呼吸道問題族群。還有虛寒體質的人天冷時頻尿與夜尿症狀加重、起夜跑廁所、小便清長無力的「下焦虛寒」族群。冬天極度怕冷，手腳冰冷，還容易感覺身體疲憊、大便軟爛的陽虛體質族群。

蘇致揚說明，敷貼上背部與肺氣相通的「大椎」、「肺俞」與「風門」，能抑制過度興奮的交感神經，舒張氣管、減少鼻黏膜黏液分泌，幫呼吸道築起一層天然防護罩。敷貼背部「腎俞」與「脾俞」，並延伸敷貼腹部的「氣海」、與「關元」，溫補先天腎陽，活化盆腔的神經叢，恢復膀胱的儲尿與控尿能力。敷貼「腎俞」與「脾俞」，為身體「補進一整夏的陽氣」，使陽虛體質的人到冬天不再手腳像冰棒，讓身體更有精神。

台中慈濟醫院中醫部自本月11日起至8月8日止，平日周一到周五全日都有三伏貼門診，醫師提醒，孕婦、三歲以下嬰幼兒、有感冒發燒、咽喉嚴重發炎、皮膚有傷口或嚴重蟹足腫體質，及有尿道灼熱、刺痛的急性尿路感染者，都不適合敷貼三伏貼。建議在進行三伏貼敷貼前，請合格中醫師進行體質檢測。

台中慈濟醫院中醫部蘇致揚醫師建議民眾，進行三伏貼敷貼前，要請合格中醫師進行體質檢測。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院中醫部蘇致揚醫師建議民眾，進行三伏貼敷貼前，要請合格中醫師進行體質檢測。圖／台中慈濟醫院提供

呼吸道問題可透過敷貼「大椎」、「肺俞」與「風門」，幫呼吸道築起一層天然防護罩。圖／台中慈濟醫院提供
呼吸道問題可透過敷貼「大椎」、「肺俞」與「風門」，幫呼吸道築起一層天然防護罩。圖／台中慈濟醫院提供

過敏性鼻炎 三伏貼 中醫

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