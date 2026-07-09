巴威颱風眼變模糊 他曝原因：觀察是否迎來第4次巔峰

巴威颱風目前仍是強烈颱風，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，從最新衛星風場反演資料，可以明確看出內外眼牆強風區的結構，中間仍夾著風速較弱的區域，而外眼牆並有增厚、風速增強並向內收縮的情況。根據高層衛星雲圖，目前巴威的風眼變得模糊及填塞，比起過去二次置換減弱幅度更加明顯，可能與西北象限捲入的乾空氣有關。

「觀氣象看天氣」表示，未來大概18個小時脫離了強風切、及來到海水OHC仍不錯區域，但18小時後將經過米克拉颱風所製造的冷水坑，置換是否能成功？迎來第4次巔峰，仍有待觀察。

不過，「觀氣象看天氣」表示，在此期間，巴威颱風的強度至少仍維持目前水準，暴風圈範圍依舊廣大，從此圖來看800公里的區域都是它的7級風範圍。

而看到最新氣象署的路徑，路徑有稍微北調，但「觀氣象看天氣」表示，整個中部以北都仍在暴風圈籠罩範圍，目前來說看到部分AI模式資料都有向北調整趨勢，但由於巴威目前已十分鄰近台灣，或許可以陸續轉往參考對台灣地形掌握度較佳，參考中央氣象署的區域模式資料，會更有價值。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。