巴威颱風來襲！停電冰箱怎麼辦？譚敦慈教5招：可保冷24小時

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署預估今（9）日下午發布海警。前中央氣象局長鄭明典近日在臉書發文提問：「停電時，冰箱怎麼辦？」引發大批網友分享保冷經驗，其中最一致的答案就是「盡量不要開冰箱門」。

不少網友表示，停電期間應減少開關冰箱次數，讓冷藏、冷凍室維持低溫；也有人建議事先將冰箱溫度調低，並在冷凍庫準備冰磚、冰塊或裝滿水的寶特瓶，停電時可移至冷藏室延長保冷效果。

另有民眾分享，可利用保冷袋、蓄電設備或備用發電機維持冰箱運作，也有人提醒平時不要囤積過多食材，以2至3天所需份量為宜。留言區也不乏幽默回應，例如「用鐵鍊把冰箱鎖起來」、「對冰箱說冷笑話」、「想吃也不要開」等，讓討論增添趣味。

有「無毒教母」之稱的前護理師譚敦慈曾分享「停電時的冰箱保存方式」，提醒民眾只要掌握5大原則，就能降低食物腐敗風險，避免因誤食變質食品影響健康。

冰箱停電保存方法 1. 停電時不要再開冰箱，冷藏室可以維持4小時，冷凍庫在放半滿的情況下可維持保冷24小時。 2. 放置保冷劑或冰塊在冷藏室上層，藉由冷空氣往下的原理，維持低溫。 3. 食物有變味、變質，務必丟棄。 4. 保存的剩菜、熟食要確實煮沸加熱再食用。 5. 復電後應把儲存的食物先吃完再採買，停電後食物保存期限最好減半，例如原本可保存30天的冷凍食品，最好於15天內食用完畢。

譚敦慈指出，平時冰箱最好不要塞得太滿，建議存放量控制在約7成，有助於冷空氣循環，維持良好的冷藏效果。平時也要做好冰箱管理及清潔，才能維護飲食安全。

美國紅十字會提醒：別急著開冰箱 掌握4大保鮮原則

美國紅十字會（American Red Cross）也曾發布「緊急情況下的食品安全」（Food Safety During an Emergency）指南，提醒民眾，停電時最重要的原則就是「不要頻繁打開冰箱門」，並提前做好保冷準備，以降低食物腐敗及食品中毒風險。

美國紅十字會指出，熱浪、強烈風暴及其他天然災害都可能造成停電，而長時間停電除了生活不便，也可能危及食品安全。牛奶、肉類、蛋類等易腐敗食品，若處於攝氏4.4度（華氏40度）以上環境超過2小時，就可能滋生細菌，不建議繼續食用。

指南建議，停電期間應避免打開冰箱及冷凍庫，未開門的冷藏室通常可維持低溫數小時；半滿的冷凍庫約可保冷24小時，裝滿食物的冷凍庫則可維持約48小時。

若預估停電將持續超過2至4小時，應將牛奶、乳製品、肉類、魚類、家禽、雞蛋及剩菜等重要易腐食品，移至裝有大量冰塊的保冷箱保存，並盡量維持保冷箱內溫度在攝氏4.4度以下；若停電可能超過一天，則應另外準備更多冰塊及第二個保冷箱，以延長食材保存時間。

美國紅十字會也建議，平時可先準備保冷箱、保冷劑或冰塊，以及數位食品溫度計，方便停電時即時應變。此外，家中可適量儲備罐頭、奶粉、常溫保久乳等無須冷藏的食品，降低停電期間的飲食壓力。