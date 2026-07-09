開罐就冒出雲朵泡沫！台啤「雲泡」熱銷大賣，每周限量上架！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「喝啤酒，原來也能這麼驚喜！」台灣啤酒今年最受矚目的新品「雲泡」生啤酒，一拉開瓶蓋，就能看見如雲朵般綿密細緻的泡沫緩緩升起，顛覆大眾對罐裝啤酒的想像，是一款療癒的大人系生啤酒。「雲泡」憑藉獨特的開罐體驗與清爽口感，迅速掀起討論熱潮，甫上市即爆紅缺貨。

「雲泡」開瓶即可看見如雲朵般綿密細緻的泡沫緩緩升起，宛如把居酒屋現拉生啤搬回家。 圖／李清宇 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著話題持續發酵，「雲泡」近期在通路銷售表現亮眼，常有粉絲在社群中大呼「買不到！」。不少網友表示：「請施捨我一罐雲泡生啤酒吧，為什麼我家附近都沒有」、「找這麼辛苦，我還不掃空貨架」……。為此，台啤回應表示，感謝消費者的熱烈支持，雲泡一上市即受到好評與搶購，第一批次已熱銷缺貨，但為了讓消費者能持續不間斷的品嚐以及買到雲泡產品，台啤也積極調控貨量，目前每周在7-11、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店等四大通路穩定限量上架，想嚐鮮的消費者敬請把握機會。台酒也表示，預計7月底會有更充足的貨量供應，消費者也能在更多元的販售通路買到「雲泡」產品。

開罐瞬間冒出雲朵泡沫，罐裝啤酒也有儀式感

「雲泡」最大的亮點，來自導入超革命的「全開口雲泡罐」設計。飲用時，只要將拉環垂直向上開啟，整個罐蓋即可完全打開，細緻綿密的泡沫隨即從罐口緩緩湧現，不僅視覺效果吸睛，也能讓香氣與口感充分釋放。從視覺、香氣到入口感受，「雲泡」讓喝啤酒成為值得細細品味的生活儀式。

依照台啤的製造「夢幻泡沫」步驟，能獲得如雲朵般升起的綿密泡沫。 圖／李清宇 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台啤也提供製造「夢幻泡沫」小撇步：將啤酒冷藏至4至8度至少6小時後開罐，再以雙手包覆罐身增加溫差，更能享受泡沫如雲朵般升起的驚喜瞬間，吸引許多消費者躍躍欲試！

「雲泡」由台酒攜手日本朝日啤酒技術合作開發，減醣、低熱量，保留啤酒香氣。 圖／李清宇 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

減醣、低熱量，輕飲新風潮崛起

除了新穎的喝法，「雲泡」也代表著台酒觀察到現代人對輕負擔飲食的需求。「雲泡」由台酒董事長湯期安親自帶領團隊監製，並攜手日本朝日啤酒技術合作開發，針對台灣消費者偏好的清爽風味打造。採用非熱處理製法，保留生啤酒最鮮明的啤酒花香氣與清澈口感，同時達到減醣70%*、每100毫升僅28大卡的低熱量表現。提供重視生活質感、又希望減少負擔的都會上班族，另一種更輕盈的啤酒體驗。不少網友實際體驗後，在社群中分享：「泡沫很綿密耶」、「口感真的像生啤」、「口味很清爽、甘甜，苦味感受近似於0，整體蠻不錯的！」

有網友在超商買到「雲泡」，興奮地在社群發文。 圖／李清宇 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台啤首次赴日代工 百年品牌跨海挑戰催生新品

看似簡單的一罐啤酒，背後其實歷經跨國合作的重重考驗。台酒表示，「雲泡」是台灣啤酒首度委託日本生產，從包裝設計、法規標示到生產流程，都必須同步符合台日兩地規範，雙方就經過多次協調與確認。團隊一路克服設計、生產、法規及行銷等挑戰，才成功催生出這款全新產品。對台啤而言，「雲泡」不只是新品上市，更象徵百年品牌持續擁抱創新、與國際技術接軌的重要里程碑。

有幸運買到的網友開箱分享，「這啤酒好酷！雙手握著，竟然會有泡泡升起來！」「啤酒的精髓在於泡沫，整個泡沫有到位，讚！」民眾若想親自體驗「開罐即見雲朵」的新世代生啤魅力，真的要動作快！

*相較於台啤特釀．向陽IGA。

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