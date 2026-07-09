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東部海域規模3.6地震 新北汐止最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
07/09-09:29臺灣東部海域發生規模3.6有感地震
07/09-09:29臺灣東部海域發生規模3.6有感地震

2026年7月9日上午9時29分，臺灣東部海域發生一起芮氏規模3.6的淺層地震，震源深度約5.9公里。此次地震震央位於宜蘭縣政府東北方約28.7公里，屬於臺灣東部海域的淺層地震。該事件引起新北市與宜蘭縣部分地區有感搖晃，最高震度為新北市汐止2級，屬輕震範圍。

新北市最大震度2級

此次地震造成新北市汐止區達震度2級，宜蘭縣部分地區為震度1級。震度2級表示大多數民眾可感受到輕微搖晃，靜止中的汽車會輕輕晃動，電燈和懸掛物亦會有輕微擺動。整體而言，此次地震的搖晃程度屬於輕震，未達明顯破壞的程度。

由於震度均未達3級，此次地震未觸發較嚴重的震後措施建議。民眾應保持鎮定，依照「趴下、掩護、穩住」原則應對地震，如果在室內，應避免靠近窗戶及懸吊物，選擇堅固的家具下避難。戶外民眾則應遠離建築物與危險設施，至空曠地帶暫時停留。

此外，地震發生後應檢查家中水、電、瓦斯管線是否有異常狀況，確保安全。如發現瓦斯外洩或其他危險，應立即疏散至安全場地，避免使用明火並通報相關單位。持續關注官方發布的後續資訊及可能的餘震動態，做好防災準備。

臺灣位於環太平洋地震帶，頻繁發生地震，平時加強防震知識與準備是保障自身安全的重要措施。無論震度大小，民眾皆須重視並遵守防震守則，確保自身與家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭 宜蘭縣

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