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每天刷牙為何卻還掉牙？醫揭3大牙周盲區

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
刷牙示意圖。圖/AI生成
刷牙示意圖。圖/AI生成

「明明每天都有刷牙，為什麼牙齒還是會鬆動、甚至掉牙？」衛生福利部新營醫院指出，主要是刷錯地方，為提升地區牙周診療量能，新營醫院自7月21日起，邀請柳營奇美醫院牙醫部部長兼口腔顎面外科主任蔣維凡及其團隊進駐，全面強化牙周與口腔外科專業服務。

蔣維凡指出，臨床上常遇到自認清潔習慣良好、牙周卻已嚴重發炎的患者。他形容：「很多人其實是閉著眼睛在刷牙，只清潔看得到的表面，真正容易堆積細菌的地方反而長期被忽略。」

他指出，牙周病初期通常沒有明顯疼痛，卻會默默破壞牙齦與齒槽骨，是成人牙齒鬆動、脫落的元凶。

蔣維凡特別點出三大臨床盲區：

上顎後牙死角：後牙區因視線與角度限制，最容易漏刷，是牙菌斑長期堆積的高風險區。

牙縫清潔不足：牙刷刷毛無法深入牙齒鄰接面，若未使用牙線或牙間刷，細菌便會累積引發慢性發炎。

牙齦下牙周袋：細菌藏匿於肉眼難察的牙齦溝裡，牙齦溝裡的「牙菌斑」是導致齒槽骨流失、牙齒動搖的主因。

針對不少民眾認為「定期塗氟就不會掉牙」的迷思，蔣維凡特別澄清「方向錯了」。他表示，塗氟主要作用是強化琺瑯質、預防蛀牙，對牙周病僅有間接幫助，並無法清除牙結石，也無法改善牙齦與齒槽骨發炎。

蔣強調，牙周病核心問題在牙齦與骨頭，不在牙齒表面。若忽略牙縫與牙齦邊緣清潔，即使天天塗氟，仍可能面臨掉牙危機。

為讓隱藏的牙周病與顎骨病變無所遁形，新營醫院同步引進環口攝影設備，能精準掌握牙周齒槽骨與顎骨狀態，及全口牙齒排列、齒槽骨高度變化及流失情形，及早發現顎骨內病灶，在症狀明顯前即早介入治療。

新營醫院提醒，牙周病是長期累積結果，預防應落實四大日常習慣：採水平45度角配合垂直旋轉的貝氏刷牙法、每日使用牙線或牙間刷、每半年定期洗牙檢查，而吸菸或糖尿病等高風險群更應加強追蹤。

衛福部新營醫院自7月21日起，邀請柳營奇美醫院牙醫部部長兼口腔顎面外科主任蔣維凡及其團隊進駐，全面強化牙周與口腔外科專業服務。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院自7月21日起，邀請柳營奇美醫院牙醫部部長兼口腔顎面外科主任蔣維凡及其團隊進駐，全面強化牙周與口腔外科專業服務。記者謝進盛／翻攝

不少患者不解明明每天都有刷牙，為什麼牙齒還是會鬆動、甚至掉牙？新營醫院指出，主要是刷錯地方。記者謝進盛／翻攝
不少患者不解明明每天都有刷牙，為什麼牙齒還是會鬆動、甚至掉牙？新營醫院指出，主要是刷錯地方。記者謝進盛／翻攝

牙周病

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