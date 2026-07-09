整包米打開竟發黑結塊！網嚇喊像貓砂 業者回應了

有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上分享了一則驚人的購米經驗，引發網友熱議。該網友貼出兩張照片，並寫道「不誇張，一打開真的一跳，原本以為自己眼花」。他指出，因擔心油品問題，選擇購買大包裝的米以便自煮，然而打開後卻發現米粒已結塊且顏色變黑，讓他大感驚嚇。

從照片中可以清楚看到，這些米粒已經嚴重結塊，且顏色呈現不正常的黑色。此事件曝光後，評論區頓時充斥著各種不滿和驚訝的留言，「青蛙？」、「這打開應該非常臭吧」、「太可怕了！不敢置信」，還有人戲稱「還以為買到貓砂」。

貼文也釣出網友分享不愉快的購物經驗，表示曾經購買過同品牌的米，結果發現米蟲孵化成蝶，從此再也不敢購買。此外，也有其他網友建議選擇真空包裝的米以確保品質，「買真空包裝的米最安全，打開後也要放在冰箱裡」，提醒「不是真空的袋子上都會有孔洞，沒有保存好都會結塊」。

針對此事，三好米的小編也在社群中作出回應，表示從照片中可見明顯的發霉結塊問題，主要原因是米粒接觸到水分所致。該品項不是真空包裝，包裝兩側設有微小的防爆孔洞，若保存環境潮濕或水分滲入，就可能導致米粒受潮發霉。三好米呼籲消費者如遇到類似狀況，可透過專線0800-097088尋求協助。