巴威颱風逼台恐強風豪雨巨浪 北部和宜蘭明天首當其衝

把握好天氣加緊防颱，中央氣象署表示，今天各地仍為多雲到晴、高溫炎熱，環境轉為東北風，迎風面基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨，而午後在南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。隨著水氣增加，晚起桃園以北及宜蘭地區降雨機率提高，有零星陣雨出現。

氣溫方面，氣象署表示，巴威颱風外圍沉降影響，今天各地高溫普遍來到33至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分。澎湖晴時多雲，27至32度；金門晴時多雲，27至33度；馬祖晴時多雲，27至31度。

另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪出現的機率，浪高增加到3米以上，海邊活動注意安全。

強烈颱風巴威今天凌晨2時的中心位置在那霸南南東方1000公里之處（鵝鑾鼻東南東方1140公里之處），以每小時21公里速度，向西北進行，在菲律賓東方海面及巴士海峽航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

明天至周六巴威颱風及其外圍環流影響，明天白天迎風面北部、宜蘭地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，雨勢愈晚愈明顯，而其他地區降雨機率亦增加。

明晚至周六白天颱風最為接近，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部、宜蘭地區及中南部山區雨勢明顯，有陣雨或雷雨並有局部大雨或豪雨，其中台中以北山區易有長延時強降雨出現，局部來到豪雨等級以上，而中部地區及花蓮山區亦有局部大雨出現的機率，各地風雨明顯。周六晚起隨著颱風進入中國大陸，風雨逐漸趨緩。

周日巴威颱風逐漸遠離，環境吹偏南風；西半部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區偶有局部短暫陣雨。

下周一至下周三環境水氣仍多，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後西半部山區有局部大雨發生的機率。

下周四至下周六環境位處低壓帶，天氣不穩定，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明天至周日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率。明天金門及花東縱谷有焚風發生的機率。

下周一至下周二適逢年度大潮，西南部（嘉義至屏東）、東北部及東部（基隆、新北、宜蘭至台東）沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。