證據顯示巴威並非虛胖 中部以北恐嚴重損害 颱風環流未受護國神山阻擋

強烈颱風巴威來勢洶洶，根據中央氣象署資料，強颱巴威以目前距離台灣東南東方1140公里左右。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，巴威颱風過去移速稍微減慢，逐漸西北轉，強度方面在乾空氣及風切的影響之下，略為減弱，未來前方海水熱含量（OHC）也較不足，強度也會再度減弱。但到達台灣附近時，仍維持強颱下限水準。

中央氣象署今天白天將發布海上颱風警報，接著今晚至明天凌晨發布海上陸上颱風警報。「觀氣象看天氣」表示，預估暴風圈籠罩台灣陸地時間將長達24小時，由於本次中部以北地區屬迎風面，颱風環流未受山脈阻擋直接灌入，整個中部以北都有出現10級以上強陣風機會，北部須防範13級以上強陣風，勢必會造成市容、財產的嚴重損害。

「觀氣象看天氣」表示，根據昨天傍晚的衛星風場反演資料，強颱巴威的七級風範圍大概為台灣的3至4倍之廣；昨晚在颱風北方約980公里的日本北大東島，甚至也測得11.2m／s的平均風速（相當於6級）、陣風達14.9m／s（相當於7級），與衛星反演風場資料幾乎一致。可見巴威並非虛胖，而是貨真價實的巨大。

在農漁業方面，「觀氣象看天氣」表示，由於適逢稻作採收期，目前北部、中部、宜蘭地區仍有部分一期稻作尚未完全採收，建議利用今天較好的天氣做最後的收成，千萬避免冒風雨搶收，台東地區屬背風面、有焚風出現的可能，農作物一樣要注意。

「觀氣象看天氣」表示，遠洋捕撈的船隻也千萬別再出航，務必加緊返航並將船隻固定於岸邊，做好防颱準備。而山區在未來幾天，天氣也變化十分快速，千萬別看上午天氣還好好的，就冒險登山，以免造成自己與他人產生生命的危險。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。