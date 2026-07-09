花蓮秀林鄉深夜規模4.3地震 最大震度4級

2026年7月8日晚上23時47分21秒，花蓮縣秀林鄉附近發生一起芮氏規模4.3的地震，震源深度約20.5公里，屬於極淺層地震。此次地震震央位於花蓮縣政府西南西方約21.5公里處，主要影響花蓮縣及周邊地區。花蓮縣銅門一帶感受到最大震度達4級，為此次地震搖晃最明顯的區域。

最大震度4級地區:花蓮縣

在花蓮縣銅門地區，因中震強度，民眾多有相當程度恐懼感，睡眠中者幾乎皆被震醒。該區房屋搖動劇烈，底座不穩物品可能傾倒，較重傢俱亦有移動風險。建議居民檢查室內安全，避免高櫃或重物未固定而跌落，以防次生傷害。

震後應按防震守則行動，包括檢查家中水、電、瓦斯管線是否有破損跡象，並保持收聽當局發布的最新資訊。如遇餘震，應迅速尋找堅固家具下掩護，避免驚慌外跑。

最大震度2級地區:南投縣、臺中市、宜蘭縣

南投、臺中與宜蘭等地感受到輕震，部分民眾清醒感受搖晃，室內輕微的吊燈、電燈小幅晃動。此震度對居民影響較小，但仍建議注意居家安全並留意相關安全訊息。

最大震度1級地區:彰化縣、新竹縣

彰化與新竹縣為微震程度，多數人不易感覺到搖晃或僅察覺輕微震動，無明顯損害。

此次花蓮秀林鄉地震規模4.3、深度20.5公里，屬於極淺層地震之一，提醒民眾持續關注後續餘震消息，保持警覺並遵守防震措施。遇有震感時，請依照「趴下、掩護、穩住」的原則保護自身安全，出現異常狀況應迅速尋求協助。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）