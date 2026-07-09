健康你我他／全家團結一心看顧 父親復健有成笑了

聯合報／ 文／韋韋（北市文山）
允諾金孫國內外旅遊，聽從醫囑努力復健。圖／韋韋提供
允諾金孫國內外旅遊，聽從醫囑努力復健。圖／韋韋提供

全家到飯店慶祝父親節，笑語喧嘩、酒酣耳熱之際，突然發現父親嘴角下垂、兩邊臉不對稱，原本談笑風生的他說話大舌頭，甚至聽不懂我說的話語。我驚恐萬分連忙告訴家人，立刻撥打119，飯店有護理師亦來協助，當時真是千鈞一髮、危在旦夕。幸好及時送醫搶救，但大腦受損可能導致情緒控制困難，看似「變了一個人」。

出院後父親無法接受事實，原本無病無痛為何中風會找上他？常問「我會不會好起來？」「會不會成為你們的負擔？」「不如當時不要搶救，讓我直接走了不是更好。」

面對自暴自棄的父親，母親是主要照顧者，強忍悲痛，以極大的耐心，忍受著父親的壞脾氣及擺爛不復健，總是用鼓勵的話語面對情緒低落的父親。

原本到處處趴趴走的父親，現在只能困在醫院、復健中心及家裡，為人子女的我們排班輪流回去照顧父親，讓母親有喘息時間。原本抗拒復健的父親，看到全家團結一心，加上孫子也鼓勵阿公：「好了要陪他國內外旅遊」，父親才願意盡全力復健，做個聽話的病人。

漸漸地，他從需要輔助器協助到能拄著拐杖行走，行動也愈來愈自如。今年全家暌違已久的旅遊重新啟動，看著父母親相互扶持、阿公的金孫瞻前顧後的照顧，久違的笑容重現在父親的臉上，相信不久全家一定可以重返國外旅遊。

復健 家人 孫子

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