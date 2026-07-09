金鐘動畫「碰碰紅綠豆」第2季 8月登場

小朋友最愛的紅豆妮、綠豆兵來了。康軒文教打造的台灣原創教育動畫「碰碰紅綠豆」，去年榮獲第六十屆金鐘獎「動畫節目獎」，康軒昨在光點華山電影館舉辦動畫首映會，為即將於暑假開播的第二季揭開序幕。

康軒文教總經理黃輝鐘表示，康軒從出版，跨足動畫及IP品牌經營，目標是打造大小朋友心中最優質的台灣原創教育IP。「碰碰紅綠豆」去年獲得金鐘獎肯定，對團隊而言是莫大的鼓舞與榮耀，更代表台灣原創教育內容的價值被看見。

黃輝鐘指出，「碰碰紅綠豆」第二季希望透過更精采的故事、更豐富的角色互動，以及更貼近孩子生活的主題，陪伴孩子學習勇敢、理解友情、建立自信，並面對成長過程中的各種挑戰。

冉色斯動畫製片姚孟軒表示，對製作團隊來說，最困難的是同時做到熟悉與新鮮，因為觀眾已經認識角色，因此第二季在故事、畫面與節奏上加入新設計，讓角色保有親切感，同時展現更多面貌。

導演蘇俊旭則從創作理念分享，第二季希望帶給孩子的不只是刺激、好玩與冒險，也包含生活態度的學習。他表示，時代快速改變，AI也改變了人們的生活與娛樂方式，但愛、勇敢、誠信，以及面對困難時能否用幽默轉念，找到重新出發的力量，始終是不會改變的重要價值。

康軒表示，第二季於八月一日起每周六、日上午十一時及十一時卅分，分別在公共電視台和人間衛視播出。