聽新聞
0:00 / 0:00

金鐘動畫「碰碰紅綠豆」第2季 8月登場

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
台灣原創教育動畫「碰碰紅綠豆」第二季，昨天舉辦動畫首映會，邀請創作團隊與親子家庭一同欣賞。記者杜建重／攝影
台灣原創教育動畫「碰碰紅綠豆」第二季，昨天舉辦動畫首映會，邀請創作團隊與親子家庭一同欣賞。記者杜建重／攝影

小朋友最愛的紅豆妮、綠豆兵來了。康軒文教打造的台灣原創教育動畫「碰碰紅綠豆」，去年榮獲第六十屆金鐘獎「動畫節目獎」，康軒昨在光點華山電影館舉辦動畫首映會，為即將於暑假開播的第二季揭開序幕。

康軒文教總經理黃輝鐘表示，康軒從出版，跨足動畫及IP品牌經營，目標是打造大小朋友心中最優質的台灣原創教育IP。「碰碰紅綠豆」去年獲得金鐘獎肯定，對團隊而言是莫大的鼓舞與榮耀，更代表台灣原創教育內容的價值被看見。

黃輝鐘指出，「碰碰紅綠豆」第二季希望透過更精采的故事、更豐富的角色互動，以及更貼近孩子生活的主題，陪伴孩子學習勇敢、理解友情、建立自信，並面對成長過程中的各種挑戰。

冉色斯動畫製片姚孟軒表示，對製作團隊來說，最困難的是同時做到熟悉與新鮮，因為觀眾已經認識角色，因此第二季在故事、畫面與節奏上加入新設計，讓角色保有親切感，同時展現更多面貌。

導演蘇俊旭則從創作理念分享，第二季希望帶給孩子的不只是刺激、好玩與冒險，也包含生活態度的學習。他表示，時代快速改變，AI也改變了人們的生活與娛樂方式，但愛、勇敢、誠信，以及面對困難時能否用幽默轉念，找到重新出發的力量，始終是不會改變的重要價值。

康軒表示，第二季於八月一日起每周六、日上午十一時及十一時卅分，分別在公共電視台和人間衛視播出。

動畫 金鐘獎 康軒

延伸閱讀

下地獄、闖大海？2026文博會「幻奇星劇院」8月登場 把日常變奇幻

一堂課改變一生 吳旭智推動獨輪車公益課程 首屆學員考上清大

嘉義科學168暑假登場 44關卡、116場科普教室等你玩

「十六歲正青春藝術節」12週年登場

相關新聞

花蓮秀林鄉深夜規模4.3地震 最大震度4級

07/08晚間23時47分，花蓮秀林鄉發生芮氏規模4.3地震，深度約20.5公里，最大震度4級，震央位於花蓮縣政府西南西方21.5公里附近。

健康你我他／全家團結一心看顧 父親復健有成笑了

全家到飯店慶祝父親節，笑語喧嘩、酒酣耳熱之際，突然發現父親嘴角下垂、兩邊臉不對稱，原本談笑風生的他說話大舌頭，甚至聽不懂我說的話語。我驚恐萬分連忙告訴家人，立刻撥打119，飯店有護理師亦來協助，當時真是千鈞一髮、危在旦夕。幸好及時送醫搶救，但大腦受損可能導致情緒控制困難，看似「變了一個人」。

喝酒助性？酒精是男性雄風隱形殺手

「醫師，我才30歲，怎麼會力不從心？」診間裡，這位年輕男性困惑地問。他已婚、有小孩，自許身體健康、不抽菸，就是每天有喝酒的習慣。最近他發現勃起功能退化、整天沒精神，抽血檢查發現睪固酮只有270ng/dL，遠低於年輕男性應有的350ng/dL以上。

健康主題館／肺癌「斷電」療法 台大團隊研究登國際期刊

肺癌多年來高居全球癌症死因第一，更是台灣癌症的「三冠王」，死亡率最高、晚期發現比率最高以及醫療支出最高。雖然標靶藥物與免疫治療讓不少患者受惠，讓束手無策的病人有了新生機，但晚期病患仍因抗藥性而復發、轉移，整體死亡人數始終居高不下。台大醫院首度破解肺癌的「神經－免疫」調控新機制，開啟癌症治療「斷電」新方向。

42歲男晚期肝癌9公分大 癌細胞全消失

42歲董先生為晚期肝癌患者，右肝腫瘤逾9公分，屬於大型肝癌，且已侵犯右側門靜脈，經免疫治療合併釔90體內放射治療後，不僅腫瘤大幅壞死，更成功接受右肝切除手術，術後病理檢查顯示「完全無存活癌細胞」，展現晚期肝癌治療的新契機。台北榮總肝癌跨團隊整合治療，讓原本無法切除腫瘤的中晚期肝癌患者，仍有機會成功轉化為根除性治療。

長榮航空 獲「Travel+Leisure」全球最佳國際線航空冠軍

長榮航空飛航服務評價屢創佳績，今年首次榮獲美國著名旅遊雜誌「Travel+Leisure」的最高榮譽肯定，榮登二○二六全球最佳國際線航空公司（World's Best International Airlines）第一名寶座，刷新長榮航空歷年來的最佳紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。