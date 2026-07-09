長榮航空 獲「Travel+Leisure」全球最佳國際線航空冠軍

長榮航空飛航服務評價屢創佳績，今年首次榮獲美國著名旅遊雜誌「Travel+Leisure」的最高榮譽肯定，榮登二○二六全球最佳國際線航空公司（World's Best International Airlines）第一名寶座，刷新長榮航空歷年來的最佳紀錄。

「Travel+Leisure」為全球知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World's Best Awards Survey」，邀讀者針對各項觀光產業及景點進行評選，包含航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與度假小島等，今年共有超過廿萬名讀者參與評選。

本次調查的「航空業」評比項目包含機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體價值，長榮航空今年憑藉亮眼表現，與卡達航空、阿聯酋航空、新加坡航空、日本航空等航空公司名列全球前十大行列，並奪下冠軍寶座。

調查中指出，航空公司不僅需憑藉舒適的座椅及精心準備的機上餐點，更關鍵的是在航班上提供最貼心且穩定的服務；此外，旅客也十分重視機場報到、貴賓室和登機的整體地面服務品質。

長榮航空董事長林寶水表示，非常感謝全球旅客對長榮航空的喜愛與肯定，此次勇奪第一名，歸功於全體同仁的辛勤付出。

林寶水表示，長榮航空始終堅持精進服務品質，打造舒適的飛行體驗，例如二○二五年推出的全新第四代豪華經濟艙備受市場好評，也與眾多國際知名品牌跨界合作、升級機上服務用品和餐飲，未來將持續秉持這份初心，以超越旅客期待的服務，打造世界級的飛行體驗。