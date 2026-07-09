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喝酒助性？酒精是男性雄風隱形殺手

聯合報／ 王志仁／彰化秀傳紀念醫院泌尿科醫師
酒精會降低睪固酮，易導致勃起功能障礙。示意圖。圖／AI生成、非新聞現場
酒精會降低睪固酮，易導致勃起功能障礙。示意圖。圖／AI生成、非新聞現場

「醫師，我才30歲，怎麼會力不從心？」診間裡，這位年輕男性困惑地問。他已婚、有小孩，自許身體健康、不抽菸，就是每天有喝酒的習慣。最近他發現勃起功能退化、整天沒精神，抽血檢查發現睪固酮只有270ng/dL，遠低於年輕男性應有的350ng/dL以上。

許多人看影集、電視劇，總覺得那些「大哥」菸酒不離身，還有能力三妻四妾享齊人之福，為什麼自己只是喝個酒就出問題？事實上，喝酒助「性」就是錯誤的迷思。醫學研究已證實：長期飲酒會直接傷害睪丸、降低睪固酮，導致勃起功能障礙；喝得愈久愈多，問題愈嚴重。

酒精是男性雄風的隱形殺手，對男性生殖系統的破壞是多方面的。首先，酒精會抑制大腦下視丘和腦下垂體，減少刺激睪丸製造睪固酮的荷爾蒙訊號。更糟的是，酒精在睪丸內會代謝成有毒的「乙醛」，直接毒害製造睪固酮的細胞，長期下來可能造成不可逆的睪丸萎縮。

此外，酒精會加速肝臟分解睪固酮，讓體內的男性荷爾蒙更快流失。一項發表在國際知名「新英格蘭醫學期刊」的研究發現，正常男性連續喝酒4周後，睪固酮分泌就開始下降，而且這種影響與肝硬化或營養狀況無關。換句話說，即使你吃得好、肝功能正常，酒精本身就會降低睪固酮。

睪固酮低下不只影響性生活，還會導致疲勞、肌肉流失、情緒低落、骨質疏鬆，甚至增加心血管疾病風險。這位30歲患者的血脂異常（LDL偏高），也可能與長期飲酒和睪固酮低下有關。

如果有4種情況，建議盡快就醫檢查：

1.長期每天飲酒：每天喝酒持續1個月以上（即使是1-2罐啤酒），就可能開始影響男性性健康。

2.性欲減退或勃起功能退化。

3.持續疲勞、沒有活力。

4.肌肉量減少、體脂增加。

泌尿科醫師會安排抽血檢查睪固酮、肝腎功能、血脂等指標，找出問題根源。研究證實，只要及早戒酒，年輕男性的睪固酮和性功能都有機會回復正常。

提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

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